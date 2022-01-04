黃金時間救援 彰化推動AED十CPR萬人認證

據消防署統計，台灣每年約有2萬人到院心肺功能停止（OHCA）的緊急事故，彰化縣並有7成發生在家裡，在短短4到6分鐘的黃金救援時間，如果施以（AED十CPR）搶救，可提高存活率，彰化縣政府因此積極推動（AED十CPR）萬人認證，今天更獲伸仁紡織董事長白璨榮慨然捐贈500萬元全國最大宗的訓練模型，可提高成效。

去年10月間，1名18歲女子到線西鄉觀光工廠遊玩時突然昏倒，張姓女員工發現後，反應相當快，立即通報119，同時使用廠內的自動心臟去顫器（AED）電擊後，剛好救護車也抵達，救護人員馬上接手實施CPR（心肺復甦術），順利將她從鬼門關搶救回來。

彰化縣消防局從去年起，即積極推動（AED十CPR）認證訓練，共舉辦500場次宣導，共7萬3000人次，至於認證已有17場次，694人完成認證，預定今年認證人數將達1萬人。

彰化伸港在地企業伸仁紡織董事長白璨榮獲知消防局推動此一認證訓練後，主動跟消防局連繫，依據需求，決定捐贈總值高達500萬元9種420具不同功能的急救訓練用模型，是全國歷來急救訓練用模型種類、數量及金額最多的捐贈案，除有民眾學習CPR的模型，更包含救護人員訓練用的專業高階模型。

彰化縣長王惠美在受贈儀式中表示，今年起，消防局除既有認證訓練場次外，每周六上午9-11時在彰化東區、員林西區、福興及埤頭等4個消防分隊，以定時定點方式辦理認證訓練，全程參加90分鐘課程並通過測驗者，消防局將發給證書1份，呼籲鄉親相揪作伙學習，加入挽救生命的行列。

彰化縣推動（AED十CPR）認證訓練，彰化伸港在地企業伸仁紡織董事長白璨榮獲知後，主動捐贈總值高達500萬元9種420具不同功能的急救訓練用模型，是全國歷來急救訓練用模型種類、數量及金額最多的捐贈案，除有民眾學習CPR的模型，更包含救護人員訓練用的專業高階模型。白璨榮發現民眾學習CPR時，需在堅硬的地板以跪姿操作，特別搭配模型訂做軟墊以減少操作時的不適。