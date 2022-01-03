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台東「最美上學風景」木棧道要改鋪瀝青 地方怒不接受
台東市鐵馬道從馬蘭站到中興路口段，約1公里多的木棧道板多處破損嚴重，縣府本月底前將拆除木棧道、維修改鋪瀝清，地方怒指縣府沒有美感、未與地方溝通，若將地方特色木棧道挖掉鋪上AC瀝青，這和一般馬路有何不同，將向縣府反映「請縣府收回成命」。
台東縣政府建設處土木科長劉大魁說，該木棧道之前多次維修，因民眾反應受損嚴重，已規畫從馬蘭舊站到中興路口段，將木棧道挖除，改鋪AC瀝青，為減少地方困擾將優先執行，縣府與廠商正研議分段、局部封閉維修方案，預訂春節前後動工，約3個月後完工。
「里民反彈很大！」中心里里長吳秋蘭說，鐵馬道木棧道不僅是周邊住戶學生上下學、早晚通勤路段，也是許多觀光客來台東，騎自行車重要景點，這是地方重要特色，縣府要拆要換鋪瀝青，不和地方里民溝通，沒有人知道，這樣對嗎？
「木棧道有生命！」縣議員林參天表示，該段鐵馬道木棧道雖已使用20多年，民眾踩踏木棧散步、上下學、路跑運動，已成在地生活日常，被媒體稱為「台東最美上學風景亅，棧木腐朽就應更換維修，改鋪AC瀝清地方居民無法接受，已開始連署向縣府抗議，將要求縣府重新規畫、不可貿然施工。
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