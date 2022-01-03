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投資台灣三大方案 為台中帶來逾2816億投資額

中央社 / 台中3日電

行政院去年底拍板延長「投資台灣三大方案」到民國113年底。台中市政府今天表示，在投資台灣三大方案中，投資台中廠商達234家，投資金額約新台幣2816.93億元。

投資台灣三大方案從108年7月實施，包含「歡迎台商回台投資行動方案」更新版本，以及「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」。行政院110年12月底拍板延長至113年底。

經濟部投資台灣事務所去年12月底再通過大立光、百容電子、八貫企業、高雄晶傑達光電科技、義隆電子等企業斥資539億元擴大投資台灣。

台中市政府經濟發展局告訴中央社記者，台中去年第3季經濟指標再奪8項第1，其中3項指標更已蟬連6季第1，在台中市長盧秀燕上任後，企業在台中投資總額累計已達9196億元。

經發局表示，在經濟部「投資台灣三大方案」中，包括車王電子、巨大機械、新虎將機械等企業，都將中國大陸產線拉回台中或加碼在台中投資，累計台中投資家數已達234家，投資金額約2816.93億元，預估可創造逾2萬1000個就業機會。

經發局指出，台中市各項重大建設已拍板動工，加上捷運綠線帶動軌道經濟，以及3至5年間將陸續啟用的重大建設利多，讓台中發展前景看好。

為鼓勵產業投資進駐，經發局說，已成立招商工作小組，提供台中業者投資諮詢及協處相關行政程序，並透過定期實地訪視廠商及不定期召開跨局處會議，成功協助超過50家廠商排除投資障礙，例如近期正式開幕的台中港三井Outlet二期。

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