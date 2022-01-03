中警動員拍宣導片 直擊民眾驚呼「好震撼」

農曆春節將近，不少民眾將會到金融機構提領現鈔，台中警方為此自製了一部「台中版魷魚遊戲」微電影，教導民眾遇到危機時能如何自保，並選擇了轄區內的特色景點拍攝，讓影片結合宣導及行銷效果，陪伴市民度過平安農曆年。

台中市第一警分局規畫一部「台中版魷魚遊戲」的微電影，希望能向民眾宣導，遇到搶劫危機時能如何自保，並於去年12月28日在中區三信商業銀行進行防搶演練，同時拍攝影片內容，歷時約1周的剪輯後製，於今日正式發布。

影片中，歹徒必須通過遊戲關主所設定的層層關卡，才能搶走現金，但過程中卻誤觸警鈴，配合民眾利用「110視訊報案APP」，即時傳送出銀行內影像，讓警方掌握狀況，順利將歹徒逮捕到案，化解危機。