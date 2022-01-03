快訊

韓國瑜號召力遭藍大咖忌憚？ 趙少康：你沒號召力就努力

中警動員拍宣導片 直擊民眾驚呼「好震撼」

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
拍攝微電影時，警方出動盾牌等警用配備，讓一旁民眾感到非常震撼。圖／台中市第一警分局提供
拍攝微電影時，警方出動盾牌等警用配備，讓一旁民眾感到非常震撼。圖／台中市第一警分局提供

農曆春節將近，不少民眾將會到金融機構提領現鈔，台中警方為此自製了一部「台中版魷魚遊戲」微電影，教導民眾遇到危機時能如何自保，並選擇了轄區內的特色景點拍攝，讓影片結合宣導及行銷效果，陪伴市民度過平安農曆年。

台中市第一警分局規畫一部「台中版魷魚遊戲」的微電影，希望能向民眾宣導，遇到搶劫危機時能如何自保，並於去年12月28日在中區三信商業銀行進行防搶演練，同時拍攝影片內容，歷時約1周的剪輯後製，於今日正式發布。

影片中，歹徒必須通過遊戲關主所設定的層層關卡，才能搶走現金，但過程中卻誤觸警鈴，配合民眾利用「110視訊報案APP」，即時傳送出銀行內影像，讓警方掌握狀況，順利將歹徒逮捕到案，化解危機。

台中中區大誠里里長蔡翠碧剛好在銀行辦理業務，目睹警方拍攝的過程，她說到：「能親眼看見警方逮捕歹徒畫面實在很震撼，對警方維護地方治安深表信心與肯定，也對警方拍攝影片的構思與創意按一個大大的讚！」

影片中，民眾利用「110視訊報案APP」，即時傳送出銀行內影像，讓警方掌握狀況，順利將歹徒逮捕到案，化解危機。圖／台中市第一警分局提供
影片中，民眾利用「110視訊報案APP」，即時傳送出銀行內影像，讓警方掌握狀況，順利將歹徒逮捕到案，化解危機。圖／台中市第一警分局提供
台中市第一警分局製作一部防搶的宣導影片，被稱作為「台中版魷魚遊戲」，希望以詼諧的內容加深民眾印象。圖／台中市第一警分局提供
台中市第一警分局製作一部防搶的宣導影片，被稱作為「台中版魷魚遊戲」，希望以詼諧的內容加深民眾印象。圖／台中市第一警分局提供
台中市第一警分局製作一部防搶的宣導影片，被稱作「台中版魷魚遊戲」，希望以詼諧的內容加深民眾印象。圖／台中市第一警分局提供
台中市第一警分局製作一部防搶的宣導影片，被稱作「台中版魷魚遊戲」，希望以詼諧的內容加深民眾印象。圖／台中市第一警分局提供

延伸閱讀

影／疑虛擬貨幣交易糾紛 三重擄人強盜2嫌落網 主嫌在逃

全國潔牙微電影觀摩賽 七堵國小劉子悠獲選「影帝」

「V怪客」恐嚇在高鐵左營站放炸彈 查出歹徒使用拋棄式信箱

影／提領36萬小額貸款？ 女行員用這招比對說詞揪詐徒

相關新聞

台東「最美上學風景」木棧道要改鋪瀝青 地方怒不接受

台東市鐵馬道從馬蘭站到中興路口段，約1公里多的木棧道板多處破損嚴重，縣府本月底前將拆除木棧道、維修改鋪瀝清，地方怒指縣府...

用肺換得中火促協金補助 逐年遞減恐影響彰縣福利

高雄市政府要求國營事業補助興建動物園引來爭議，其實彰化縣因為台中火力發電廠汙染，「用肺換來的回饋」， 每年也獲台電促進電...

振興加碼17日就要抽青年宅 年節採購蘭花消費快登錄

彰化縣蘭花農張善筆榮獲全國農業創新菁英選拔大賽季軍，今天彰化縣長王惠美前往致贈賀匾，王惠美說，蘭花是年節擺設、送禮的好選...

中市西屯鵬程托嬰中心開放招生 收托24名嬰幼兒

台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心開始招生，預計收托24名0至2歲嬰幼兒，1月6日上午9時起開放登記，至1月20日下午4時止...

想當中市街頭藝人 今年可線上申請登記

台中市文化局自去年起街頭藝人改為登記制，今年再放寬資格條件，凡是年滿18歲的中華民國國民及領有工作證或居留證外籍人士，皆...

台中港務分公司推動臨時安置計畫 讓員工安心上班

台中港務分公司為為因應員工面臨照顧年幼子女及長輩因特殊情況或突發事件需臨時安置問題，減輕員工因家庭照顧負擔，建立溫馨關懷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。