蘭園以希臘花神為名 田尾花農用愛推廣無毒友善栽培

彰化縣田尾鄉花農張善筆榮獲全國農業創新菁英選拔大賽季軍，彰化縣長王惠美今天前往致贈賀匾，張善筆曾在美國蘭園工作，為了精進技術又前往歐洲觀摩才回國創業，並將酵素等生物防治法用在蘭園，要讓種花更無毒，蘭花植株更強健，讓無毒蘭花可以觀賞更久。

張善筆種蘭花10幾年，和妻子石佩鑫原本都是念建築，也在建築界工作，由於接觸室內設計會搭配花卉做設計，讓他們愛上花藝，他先在台灣的蘭園工作，後來被派駐到美國當幹部，在美國工作3年後，決定回國創立克羅莉斯蘭園，兩人還為了汲取更多種蘭花的新知還到歐洲觀摩。

「我們的孩子是在希臘時有的，所以創業的蘭園就以希臘花神克羅莉斯為名」張善筆說，他與妻子石佩鑫去歐洲觀摩花卉產業時，有了孩子，克羅莉斯蘭園也像他們另一個孩子，他們不僅培育30多種新品種蝴蝶蘭，也希望這是一個運用科技管理的友善無毒蘭園。

石佩鑫說，歐洲人去買菜時，經常會順道買花，所以歐洲的花卉市場很大，歐洲也用高成本高科技化的方式在種花，他們也希望能提升蘭花產業更科技化，所以也運用遠端搖控溫度溼度等科技化方式照顧蘭園。

更特別的是他們用酵素等生物防治取代農藥，要讓蘭園更無毒友善，無毒的蘭花到消費者手中也更安心，而生物防治法也讓蘭花植株更強健，即使他們的蘭花價格高於市價，但觀賞期更久，許多消費者覺得更值得，回購率也高。

以往台灣的蘭花以育苗育種為主，張善筆不只可以育苗育種，催花的技術也一流，尤其他們主要做批發，客群以台北都會區為主，為了因應都會區居家空間比較小，他研發出矮化的蘭花，讓蘭花可以擺在餐桌、吧台、桌上，不佔空間，而多梗花花期也很長。