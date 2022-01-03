台中大雅國小幼兒園園舍工程動土 預計今年底完工
台中市政府要在大雅國小新建公共化幼兒園園舍，總投入5591萬元，預計興建地上3層樓園舍，預計今年12月底完工，開辦5班，共招收122名幼生；市長盧秀燕今天在動土典禮中表示，台中公幼持續倍增，從她上任至今已增加162班，104到110年已增252班，預計今年底270班達標。
盧秀燕表示，今天是111年首日開工，她帶來新年禮物，台中長期缺乏公托公幼、親子館設施，她上任後持續規劃，其中公幼數量從她上任後增加162班；台中今年起生育津貼一胎1萬元倍增為2萬元，同時也調降社區公共托育家園月費，由1萬元調降為7千元，扣掉補助，家長每個月只需負擔3千元，減輕家長負擔。
盧秀燕說，此次新建工程經費總共補助5591萬元，中央補助4471萬元，地方配合款1120萬元，她感謝楊瓊瓔立委協助向中央爭取經費，核定市府預算，工期預計一年，將興建地上3層樓的園舍，開辦5班，其中有2班為幼幼專班，全園共招收122名幼生。
中市教育局表示，大雅地區近十年來，經濟活動快速蓬勃發展，吸引許多遷居人口聚集，為提供下一代更舒適的教育環境，市府在當地興建公幼園舍，由張巽堯建築師事務所規劃設計監造，見安營造有限公司負責承攬興建，幼兒園的設計理念以溫馨的學習環境為出發點，提供方便舒適的空間，營造友善校園，讓教師與學生都能提升教學品質。
大雅國小校長謝淵智表示，學校今年邁入125年，感謝市長、民意代表的協助，讓學校新建公共化幼兒園園舍工程能順利進行，期許開工順利平安，嶄新校舍為大雅國小注入老校新生的生命活力，更期許為大雅地區學子提供良好舒適的學習環境。
教育局表示，大雅區公共化教保服務比率為26.67%，公共化教保服務需求度高，市長上任後提出「公托公幼倍增計畫」，其中，公幼規劃108至111學年度擴增公共化幼兒園至少達180班以上，減輕家長育兒負擔，108學年度增設公共化幼兒園計41班，109學年度增設90班，110學年度再增設31班，至目前已增設162班，累計提供可招收人數4385人，111學年度將持續辦理增班設園作業，提供市民更近便優質的托育環境。
新建大雅國小公共化幼兒園園舍工程今天動土典禮，立委楊瓊瓔、中市議員徐瑄灃、大雅區長李修齊和大雅國小學校家長會長及建築師與營造公司等人到場。
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