台中大雅國小幼兒園園舍工程動土 預計今年底完工

台中市政府要在大雅國小新建公共化幼兒園園舍，總投入5591萬元，預計興建地上3層樓園舍，預計今年12月底完工，開辦5班，共招收122名幼生；市長盧秀燕今天在動土典禮中表示，台中公幼持續倍增，從她上任至今已增加162班，104到110年已增252班，預計今年底270班達標。

盧秀燕表示，今天是111年首日開工，她帶來新年禮物，台中長期缺乏公托公幼、親子館設施，她上任後持續規劃，其中公幼數量從她上任後增加162班；台中今年起生育津貼一胎1萬元倍增為2萬元，同時也調降社區公共托育家園月費，由1萬元調降為7千元，扣掉補助，家長每個月只需負擔3千元，減輕家長負擔。

盧秀燕說，此次新建工程經費總共補助5591萬元，中央補助4471萬元，地方配合款1120萬元，她感謝楊瓊瓔立委協助向中央爭取經費，核定市府預算，工期預計一年，將興建地上3層樓的園舍，開辦5班，其中有2班為幼幼專班，全園共招收122名幼生。

中市教育局表示，大雅地區近十年來，經濟活動快速蓬勃發展，吸引許多遷居人口聚集，為提供下一代更舒適的教育環境，市府在當地興建公幼園舍，由張巽堯建築師事務所規劃設計監造，見安營造有限公司負責承攬興建，幼兒園的設計理念以溫馨的學習環境為出發點，提供方便舒適的空間，營造友善校園，讓教師與學生都能提升教學品質。

大雅國小校長謝淵智表示，學校今年邁入125年，感謝市長、民意代表的協助，讓學校新建公共化幼兒園園舍工程能順利進行，期許開工順利平安，嶄新校舍為大雅國小注入老校新生的生命活力，更期許為大雅地區學子提供良好舒適的學習環境。

教育局表示，大雅區公共化教保服務比率為26.67%，公共化教保服務需求度高，市長上任後提出「公托公幼倍增計畫」，其中，公幼規劃108至111學年度擴增公共化幼兒園至少達180班以上，減輕家長育兒負擔，108學年度增設公共化幼兒園計41班，109學年度增設90班，110學年度再增設31班，至目前已增設162班，累計提供可招收人數4385人，111學年度將持續辦理增班設園作業，提供市民更近便優質的托育環境。