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用肺換得中火促協金補助 逐年遞減恐影響彰縣福利

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
因位處台中火力發電廠汙染範圍，包括彰化縣政府及伸港、線西鄉及和美鎮每年都獲得台電促金補助。圖／聯合報系照片
因位處台中火力發電廠汙染範圍，包括彰化縣政府及伸港、線西鄉及和美鎮每年都獲得台電促金補助。圖／聯合報系照片

高雄市政府要求國營事業補助興建動物園引來爭議，其實彰化縣因為台中火力發電廠汙染，「用肺換來的回饋」， 每年也獲台電促進電力發展營運協助金（促協金）補助，包括縣政府及伸港、線西鄉及和美鎮去年合計獲得約8千多萬元補助，提供社福及文化、建設用途，卻因中火逐年降載，補助也跟著減少，令地方十分憂心。

依電業法65條規定，為促進電力發展營運、提升發電、輸電與變電設施周邊地區發展、學校及居民福祉，發電業及輸配電業應依生產或傳輸的電力度數一定比例設置電力開發協助金，以協助直轄市或縣（市）主管機關推動電力開發與社區和諧發展與校園教室空氣品質改善事宜。

彰化縣政府去年獲得促協金1700多萬元補助，縣長王惠美指出，這與高雄額外獲得的補助不同，主要是用在和美、伸港及線西三鄉鎮民眾身上，除了關係民眾健康的萬人健檢、癌症、C肝等篩檢外，也用在文化、教育及AI教室等，像邀請紙風車、雲門舞集的大型表演，縣府財力無法負擔的支出，即會動用促協金，達到文化的城鄉平衡。

獲得補助金額最高的是與台中龍井接壤的伸港鄉，去年獲4800萬元補助，包括生活扶助金、65歲以上老人重陽禮金加碼發2000元、婦女育兒津貼1萬6000元、喪葬補助2萬元、意外險50萬元，國小學童書籍補助500元等，福利十分優渥，不過，補助已因中火降載而減少，去年就比前年少了500多萬元，預估今年也會再遞減。

其次是線西鄉，去年獲990萬元補助，用在鄉民生活扶助金、意外險、重陽敬老禮金加碼等，但也比起前年少約110萬元；和美鎮去年也獲得707萬元補助，主要用在社區、道路等建設，但比前年少了約20萬元。

由於面對減少燃煤壓力，中火逐年降載，發電度數減少，促協金的補助也跟著遞減，以伸港鄉為例，早期還獲得6 千多萬元補助，去年減到4800萬元，代理鄉長黃文騰說，鄉公所暫無縮減目前補助的計畫，如果經費不足就以本預算支應，若是缺口過大，再考慮其他因應方式。

中火

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