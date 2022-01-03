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振興加碼17日就要抽青年宅 年節採購蘭花消費快登錄

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣蘭花農張善筆榮獲全國農業創新菁英選拔大賽季軍，今天彰化縣長王惠美（右三)等人前往致賀。記者林宛諭／攝影
彰化縣蘭花農張善筆榮獲全國農業創新菁英選拔大賽季軍，今天彰化縣長王惠美（右三)等人前往致賀。記者林宛諭／攝影

彰化縣蘭花農張善筆榮獲全國農業創新菁英選拔大賽季軍，今天彰化縣長王惠美前往致贈賀匾，王惠美說，蘭花是年節擺設、送禮的好選擇，而「花在彰化好禮一把抓」振興加碼抽獎登錄金額已破20億元，民眾來買花，消費200元就可參加抽獎，年節讓家裡美美的，還可以抽青年住宅等大獎。

田尾鄉農會輔導青農張善筆代表彰化縣參加全國農業創新菁英選拔大賽，榮獲季軍，今天王惠美與田尾鄉農會總幹事吳政憲、永靖鄉農會理事長詹日新、總幹事陳翠玲、彰化縣府農業處長邱奕志等人前往致賀。

張善筆說，他先在台灣的蘭園工作，後來被派駐到海外當幹部，7年前和妻子回國創業，創立克羅莉斯蘭園，採用創新科技管理培育30多種新品種蝴蝶蘭，並透過線上即時銷售模式，採用客製化訂單，設計出瀑布型造型組盆，近三年來在台北花市銷售屢創第一，且產量供不應求。

王惠美說，全國農業創新菁英選拔大賽主要目的在結合青年創意與科技，突破過去傳統，張善筆從美國回到台灣，透過蘭花育種經驗，創造出非常多品種，把青年人的創意與科技發揮的淋漓盡致，如何讓好的產品能夠對外行銷，把「彰化優鮮」產品不斷向外推廣，希望有更多青年朋友一起返鄉為彰化這塊土地來努力。

彰化縣是花卉的故鄉，王惠美說，彰化花卉年產量與品項都高居全台之冠，而且台灣蘭花品種多，年節將至，用蘭花妝點居家環境可以帶來好心情，絕對是送禮、敬神的第一選擇，民眾在年節前可多多採購，在彰化消費200元就可以參加振興加碼抽獎。

彰化振興加碼1月17日即將第一次抽獎，最大獎項是青年住宅，獎品還有電動機車、1萬8000個現金紅包獎等，只要明年6月30日前，民眾消費滿200元以上，就可上網登錄發票，即可參加1月、4月、7月三次抽獎。

彰化縣蘭花農張善筆榮獲全國農業創新菁英選拔大賽季軍，今天彰化縣長王惠美（右三)等人前往致賀，並參觀蘭花園。記者林宛諭／攝影
彰化縣蘭花農張善筆榮獲全國農業創新菁英選拔大賽季軍，今天彰化縣長王惠美（右三)等人前往致賀，並參觀蘭花園。記者林宛諭／攝影
彰化縣蘭花農張善筆榮獲全國農業創新菁英選拔大賽季軍，今天彰化縣長王惠美（右三)前往致贈賀匾。記者林宛諭／攝影
彰化縣蘭花農張善筆榮獲全國農業創新菁英選拔大賽季軍，今天彰化縣長王惠美（右三)前往致贈賀匾。記者林宛諭／攝影

青年住宅 王惠美

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