中市西屯鵬程托嬰中心開放招生 收托24名嬰幼兒

台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心開始招生，預計收托24名0至2歲嬰幼兒，1月6日上午9時起開放登記，至1月20日下午4時止，若報名人數超過收托名額，將於1月25日上午10時抽籤。

社會局表示，為讓青年安心成家，營造友善照顧環境，台中市積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，提供市民平價、優質、可近的公共托育服務。

西屯鵬程托嬰中心去年12月29日開幕，今年1月5日與1月11日上午10時30分將舉辦招生說明會，除介紹中心特色，還有詳細招生說明，提供有托育需求的家長更多元的收托資訊。