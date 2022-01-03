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中市西屯鵬程托嬰中心開放招生 收托24名嬰幼兒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心開始招生，預計收托24名0至2歲嬰幼兒。圖／台中市政府提供
台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心開始招生，預計收托24名0至2歲嬰幼兒。圖／台中市政府提供

台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心開始招生，預計收托24名0至2歲嬰幼兒，1月6日上午9時起開放登記，至1月20日下午4時止，若報名人數超過收托名額，將於1月25日上午10時抽籤。

社會局表示，為讓青年安心成家，營造友善照顧環境，台中市積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，提供市民平價、優質、可近的公共托育服務。

西屯鵬程托嬰中心去年12月29日開幕，今年1月5日與1月11日上午10時30分將舉辦招生說明會，除介紹中心特色，還有詳細招生說明，提供有托育需求的家長更多元的收托資訊。

社會局指出，西屯鵬程托嬰中心採日間收托，預計收托24名嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午8時至下午6時，每月收取托育費（含餐費）7000元，並協助家長申請托育費用補助；凡設籍台中市的0至2歲嬰幼兒，其父母或監護人至少1位設籍於台中市，且符合收托資格者，均可報名登記，諮詢電話：04-24525775。

台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心開始招生，預計收托24名0至2歲嬰幼兒。圖／台中市政府提供
台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心開始招生，預計收托24名0至2歲嬰幼兒。圖／台中市政府提供

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