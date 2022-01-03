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佛光山惠中寺贈市府臘八粥 盧秀燕盼帶來健康順利

中央社 / 台中3日電

佛光山惠中寺今天到台中市政府致贈臘八粥，市長盧秀燕代表受贈時指出，華人傳統過年前要吃臘八粥，祈求平安健康，希望今天這碗臘八粥能帶來健康及順利。

佛光山惠中寺上午在台中市政府舉辦「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」贈粥儀式，由惠中寺總住持覺居法師代表將數千杯臘八粥及春聯、紅包送給市府員工及洽公民眾，盧秀燕帶領市府局處首長出席贈粥儀式。

盧秀燕致詞指出，華人過年前要吃臘八粥，祈求平安健康，過去一年中，台灣很多民眾過得很辛苦，希望今天這碗臘八粥能帶來健康及順利。

盧秀燕表示，覺居法師領導的佛光山惠中寺，每年都來分享臘八粥，同時也帶來星雲大師的紅包及墨寶，今年星雲大師給大家的祝福是「處世無畏，和平共存」，所有的國人不管碰到怎樣的逆境，都要勇敢堅強，處世無畏，社會要和諧，國泰要民安，所以大家和平共存，秉持這樣的精神繼續努力。

覺居法師則表示，因為市府團隊在盧秀燕領導下讓市政推展得非常順利，也讓每個台中市民都有感受到幸福與安樂，特別代表台中市民來感謝市府團隊，一個團隊的堅強是台中人的幸福，即便在歲末寒冬時，要一大早5時半起床配料煮臘八粥，都覺得心中是幸福，更要把幸福送給市府團隊及全台中市民。

此外，對於前交通部長林佳龍質疑捷運藍線變更路線新增「正英站」，而國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒家族是否在正英站附近有土地一事，盧秀燕會後接受媒體聯訪被問到時表示，今天的活動不適合回答這個問題。

盧秀燕 台中市 佛光山

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