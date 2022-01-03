中捷藍線正英站被質疑離顏家豪宅近 台中市府回應了

台中捷運藍線新增「正英站」，台中第二選區立委補選候選人林靜儀批評巿府是為顏家增設，台中市府交通局表示，正英路設站是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，並非單一議員建議即可調整。

台中市政府今天表示，有關外界關心中捷藍線站點規劃，捷運藍線從可行性研究核定後到綜合規劃，考量到工程實際施作及經費合理性，在可行性核定方案基礎下，依照審查委員意見與專家學者的建議進行微調，精進過程中減少轉彎段同時代表減少土地徵收拆遷民宅，落實土地正義，一併有助於工程後續執行。

市府指出，正英路設站是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，並非單一議員建議即可調整，目前綜合規劃已完成且正在中央審查階段，未來市府會配合中央審查進度，積極力求中央早日能核定綜合規劃，實現台中的第二條捷運。

市府表示，計畫總經費增加問題，是可行性研究階段並未納入台灣大道用地取得經費，同時也衡量近年台北、桃園軌道計畫發包相關單價，核實檢討建設經費，以降低未來發包風險，各縣市在捷運規劃推動過程皆會配合時間推進而調整合理工程預算，讓計畫能更落實執行。

中市交通局長葉昭甫也說，捷運藍線綜合規劃期間，為了充分與基層民眾說明溝通，陸續在捷運沿線的中區、西屯區、沙鹿區舉辦過三場公聽會，並將民眾的意見納入規劃參考。沙鹿場公聽會舉辦時，除當地的民意代表提出建議外，當日民眾意見多數表達希望能於正英路設站，交通局於完成公聽會後與顧問公司研究探討外界各方建議，在整體站位上調整，經通盤考量地區整體發展、外圍人口分布、捷運站距及大眾捷運服務公益性。

葉昭甫說，因當地交通進出主要仰賴正英路且道路連接台灣大道，規劃在正英路口設一般高架站，除可提供外圍地區捷運接駁轉乘服務，擴大捷運服務範圍，未來也可利用正英路口的停車場用地配合接駁轉乘策略，有助於提升沙鹿地區上萬人口的大眾運輸服務及大眾運量培養。