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迎虎年16日到立院民主時刻館 10位名家揮毫贈春聯

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法院中南部服務中心上午指出，即日起參觀民主時刻館，並完成網路評論回饋的旅客，可以獲得印有林榮森墨寶「福虎生豐」的新春紅包袋1份，歡迎大家踴躍參與。圖／立法院中南部服務中心提供
立法院中南部服務中心上午指出，即日起參觀民主時刻館，並完成網路評論回饋的旅客，可以獲得印有林榮森墨寶「福虎生豐」的新春紅包袋1份，歡迎大家踴躍參與。圖／立法院中南部服務中心提供

春節近了，立法院中南部服務中心民主時刻館16日上午9時將舉辦「2022壬寅年福虎生豐迎新春活動」，並邀請南投縣文化局長林榮森等10位書法名家揮毫贈春聯。即日起參觀民主時刻館，並完成網路評論回饋者，可獲得印有林榮森墨寶「福虎生豐」的新春紅包袋1份，歡迎大家踴躍參與。

立法院中南部服務中心上午指出，這是立法院連續第6年舉辦春節揮毫活動，當天包括林榮森在內的10位書法名家，將會現場揮毫300份春聯，供參與活動的民眾索取，活動也請台灣茶文化推廣協會擺設茶席，邀請民眾一起品茶，並且揉製Q茶球，體驗台灣在地的茶道文化。

此外，玩印工作室在現場提供絹印體驗活動，民眾可以在絹印後，將富有虎年意象的好運紅包袋、方形春聯帶回家；而畫糖叔叔謝永清，也會在現場展現在畫糖藝術，製作精緻的造型棒棒糖送給民眾。整體活動老少咸宜，適合全家一同參與共享天倫之樂。

中南部服務中心也說，立法院民主時刻館於去年10月31日開幕後，受到各界歡迎，為了迎接虎年到來，特別邀請南投縣文化局長林榮森揮毫「福虎生豐」，並印製為紅包袋，以「虎虎生風」的諧音，祝福國人在虎年不管家庭、愛情或事業，都能豐富、豐滿與豐收。

即日起，只要到民主時刻館參觀，並且完成網路評論回饋者就能獲得「福虎生豐」紅包袋1份。而在16日春節揮毫活動當日，只要與主辦單位準備的民主時刻館手舉牌合照，並完成上傳到臉書、IG或Google地圖評論，也可以獲得香水紅包袋1份，數量有限，送完為止。

立法院中南部服務中心上午指出，即日起參觀民主時刻館，並完成網路評論回饋的旅客，可以獲得印有林榮森墨寶「福虎生豐」的新春紅包袋1份，歡迎大家踴躍參與。圖／立法院中南部服務中心提供
立法院中南部服務中心上午指出，即日起參觀民主時刻館，並完成網路評論回饋的旅客，可以獲得印有林榮森墨寶「福虎生豐」的新春紅包袋1份，歡迎大家踴躍參與。圖／立法院中南部服務中心提供

紅包 立法院 春聯

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