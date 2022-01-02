彰化埔鹽花海盛開 不能出國就來看農村美景
彰化縣埔鹽鄉「南新花海藝術節」今年受疫情影響而停辦，不過農民仍在春耕前灑上波斯菊、油菜籽，10幾公頃的花海盛開，還有稻草人、糖果裝置藝術，元旦假期也吸引不少民眾來拍美照。
埔鹽鄉南新村長施正賀說，疫情期間大家不能出國，國內花海秘境一遊也能紓壓，連續舉辦十年的「南新花海藝術節」今年雖停辦，不過仍有美美的花田，也邀請修平科技大學學生來做景觀布置，埔鹽鄉公所與鄉立幼兒園提供稻草人、糖果裝置藝術品擺放，仍可拍網美照。
南新花海的波斯菊和油菜花田有粉、紅、橘、白、黃色彩繽紛，施正賀說，今年的花海是在冬雨後才開花，土壤有雨水滋潤，花開得特別美，預計花期約還有半個月，民眾可把握賞花期。
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