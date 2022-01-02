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農曆年前廢家具免費清運 員林各鄉鎮陸續開放登記

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮大型廢家具免費清運從1月10日到17日登記，家戶廢家具最多以一車為限。圖／田中公所提供
田中鎮大型廢家具免費清運從1月10日到17日登記，家戶廢家具最多以一車為限。圖／田中公所提供

又到了農曆年前的環境清潔月，彰化縣員林市清潔隊1月7日到14日將開放登記免費收大型廢家具；田中鎮則是從1月10日到17日登記，田中鎮清潔隊長張家禎表示，收大型廢家具有最多一車之限，以免資源被濫用。

員林市清潔隊隊長黃吉城說，由於清潔隊平常清運廢家具要收費，一張廢單人床墊要收300元，雙人床墊600元等，許多民眾會趁過年前清潔隊免費清運期間，淘汰舊家具，省下清運費，不過清潔隊僅收家戶淘汰的廢家具，若是營業場所過多的廢家具，清潔隊也會拒收。

員林市將於1月7日到14日開放登記，1月10日到17日清運，民眾可打電話向清潔隊預約清運時間，電話（04）8320014、8327169。

田中鎮大型廢家具免費清運從1月10日到17日登記，農曆年前會陸續安排清運時間，張家禎說，田中鎮是從2019年起大型廢家具清運開始收費，因為當時發現有疑似家具行等業者濫用公家資源，一天內在同一區域登記清運了10車廢家具，後來公所決定清運廢家具要收費，不過春節前仍會提供免費清運，但以最多一車為限。

另永靖鄉受理登記清運廢家具為1月17日到25日，溪湖鎮和埔心鄉均為1月17日到24日。

彰化縣員林市清潔隊1月7日到14日將開放登記免費收大型廢家具。圖／員林公所提供
彰化縣員林市清潔隊1月7日到14日將開放登記免費收大型廢家具。圖／員林公所提供

員林 春節

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