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彰化扇形車庫慶百歲寫生賽 王惠美重申彰化升格必要
彰化扇形車庫今年滿百歲，今天在扇庫有場800人報名的寫生比賽，連同家長共湧入逾2000人，縣長王惠美說，扇形車庫是是彰化很棒的景點，但經隨機調查，前來扇形車庫參觀的遊客，彰化人佔不到三分之一，呼籲鄉親要欣賞彰化好的地方；彰化有升格為直轄市的必要。
由彰化縣政府與財團法人滄洲文教基金會共同主辦「扇形車庫百週年慶─扇形車庫暨鐵道文化寫生比賽」，今天上午在彰化扇形車庫、戶羽機關車園區、彰美路1段3巷、8巷舉行，透過這項寫生繪出百年的扇庫形貌，為扇庫慶生 。
王惠美說，扇形車庫興建於西元1922年，是目前全國唯一，很特殊是以調車的轉盤為中心，內有12股的股道，以放射性呈現半圓弧形的車庫，是從日治時代留下來的產物，今年已整整滿百年，2000年指定為縣定古蹟，大家前來觀看都嘆為觀止。
王惠美指出，目前推廣的彰化旅遊，不論是去年3天2夜的1萬6800元，還是今年的3天2夜2萬6800元專案，都把扇形車庫列入行程，顯然是旅行社認為很棒的景點，但是隨機調查前來扇形車庫參觀的遊客，彰化人占不到三分之一，呼籲鄉親也要欣賞彰化好的地方。
彰化市長林世賢指出，彰化市公所已向台鐵租了後火車站至扇形車庫的這塊地，共租了10年，並向中央申請經費建構鐵道文化，希望做為火車頭來帶動彰化觀光，鐵道文化、山海線交會，彰顯彰化交通地理戰略的重要性，無論是鐵路、公路及高速公路的會點都在彰化，彰化絕對比新竹更有條件升格。
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