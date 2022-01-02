南投安裝更換熱水器有補助 最高補助1.2萬元

有鑑於入冬天冷，熱水器使用頻率高，南投縣消防局啟動居家訪視，宣導防範一氧化碳中毒，並提醒今年元月起至12月31日受理縣民申請熱水器安裝補助，一般戶補助3000元，低收入戶補助1萬2000元，可向各消防分隊提出申請辦理。

南投縣消防局指出，天氣冷，民眾容易將門窗緊閉，導致居家環境通風不良，為降低一氣化碳中毒事故發生，該局防火宣導隊成員啟動居家訪視，前往各家戶宣導正確安裝與熱水器使用方式，確保良好通風，並呼籲液化石油氣使用安全規範。

其中，包括檢查液化石油氣容器是否過期、是否由合格廠商安裝，以及居家熱水器安裝不當是否需遷移或更換，同時提醒民眾今年度受理申請熱水器安裝補助，已從元月起開跑，受理日期雖至12月31日，但名額有限，登記完畢即截止。

南投縣消防局表示，補助方案期間，對於居家燃氣熱水器安裝不當且經診斷後卻有一氧化碳中毒潛勢，需遷移或更換熱水器者均可向當地消防分隊提出熱水器安裝補助申請，一般戶補助3000元，低收入戶補助1萬2000元。

消防局科員陳志彥也提醒，熱水器的安裝，除應注意選購機型為室外或室內熱水器，若為室內熱水器則需加裝「強制排氣」專門管線，並應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後依法於熱水器張貼施工標籤。

此外，使用燃氣熱水器務必保持居家通風，避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形，降低密閉室內一氧化碳濃度急速上升導致中毒；另，勿使用逾期液化石油氣容器，瓦斯爐附近勿放置易燃品，盡量於家中安裝住警器。