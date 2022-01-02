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田中12公頃波斯菊搭稻草人真好拍 花期還有2周
彰化縣田中鎮「望高瞭」12公頃波斯菊目前正盛開，不少民眾趁元旦假期最後一日來賞花，田中農會總幹事張瑞欣說，田中望高寮號稱是「田中伯朗大道」，也成為拍網美照打卡熱點，預計花期還有近二周，民眾可把握賞花時節。
田中農會繼12月的稻草藝術節後，波斯菊花海再上陣，目前還留有幾座稻草人、稻草堆裝置藝術，搭配波斯菊、遠方的八卦山脈「非常好拍」，今天一早就有不少民眾攜家帶眷，抓住元旦假期尾巴，來拍美美花海照。
張瑞欣說，除了波斯菊，一旁金黃油菜花也盛開，呈現紅、黃漸層的美麗，不過約再二周農民就要春耕，就會剷除花海，民眾要把握賞花時節。
田中花海附近還有樂活襪之鄉博物館、襪仔王織襪觀光工廠、台灣手套博物館，目前也是社頭芭樂盛產季，民眾可以賞花、吃芭樂，順遊觀光工廠。
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