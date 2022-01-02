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高科技神助攻 中市去年查獲31件違法露燃開罰24萬
台中市環保局多次接獲民眾通報，南區、烏日區及大里區交界一帶，民眾不時聞到燃燒異味，環保局透過即時監控攝影機、無人空拍機等高科技設備輔助稽查，去年於烏日區查獲兩家工廠焚燒廢木板、雜物等，依違反空氣汙染防制法各開罰10萬。台中市去年至今已查獲31件露天燃燒案件，合計裁處24萬8360元。
南區、烏日區及大里區交界一帶，環保局近兩年多次接獲民眾通報，指不時聞到塑膠燃燒異味，由於南區多為住宅區，但緊鄰大里及烏日，有民眾或工廠於農田及空地露天燃燒雜物、雜草，甚至摻雜一些塑膠，異味隨風飄散影響附近住宅區，讓民眾苦不堪言。
環保局表示，民眾多次通報區域為住宅區邊緣地帶，周圍多為重劃區、農田和河川地，緊鄰的農田或空地時有露天燃燒情形，環保局已針對露天燃燒好發熱點區域加強巡查，並以高科技設備節省稽查人力，經即時監控攝影機搭配AI判煙系統，拍攝到異常燃燒煙流即會通報並派員。
環保局指出，稽查人員到場查獲行為人，除告發處分外，也要求立即撲滅改善，如僅為露天燃燒痕跡，也將查明土地所有人函文宣導告誡不得有露天燃燒行為。
環保局長陳宏益說，為維護台中空氣品質，環保局加強宣導勿露天燃燒，若查獲違規行為，依違反空污法第32條及67條規定，可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，工商廠、場更可處10萬元以上、500萬元以下罰鍰，如現場查獲「燃燒塑膠類等物料造成惡臭空污事件」，將依法加重最高5倍罰鍰，請民眾勿心存僥倖、貪圖省事，以免觸法受罰。
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