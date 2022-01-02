快訊

「疑旅館群聚個案」曾接送小孩恐破口？幼兒園先停課

影／險嚇死！國3聯結車衝破分隔島 女駕駛尖叫生死瞬間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高科技神助攻 中市去年查獲31件違法露燃開罰24萬

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局透過即時監控攝影機、無人空拍機等高科技設備輔助稽查，去年至今已查獲31件露天燃燒案件，合計裁處24萬8360元。圖／台中市政府提供
台中市環保局透過即時監控攝影機、無人空拍機等高科技設備輔助稽查，去年至今已查獲31件露天燃燒案件，合計裁處24萬8360元。圖／台中市政府提供

台中市環保局多次接獲民眾通報，南區、烏日區及大里區交界一帶，民眾不時聞到燃燒異味，環保局透過即時監控攝影機、無人空拍機等高科技設備輔助稽查，去年於烏日區查獲兩家工廠焚燒廢木板、雜物等，依違反空氣汙染防制法各開罰10萬。台中市去年至今已查獲31件露天燃燒案件，合計裁處24萬8360元。

南區、烏日區及大里區交界一帶，環保局近兩年多次接獲民眾通報，指不時聞到塑膠燃燒異味，由於南區多為住宅區，但緊鄰大里及烏日，有民眾或工廠於農田及空地露天燃燒雜物、雜草，甚至摻雜一些塑膠，異味隨風飄散影響附近住宅區，讓民眾苦不堪言。

環保局表示，民眾多次通報區域為住宅區邊緣地帶，周圍多為重劃區、農田和河川地，緊鄰的農田或空地時有露天燃燒情形，環保局已針對露天燃燒好發熱點區域加強巡查，並以高科技設備節省稽查人力，經即時監控攝影機搭配AI判煙系統，拍攝到異常燃燒煙流即會通報並派員。

環保局指出，稽查人員到場查獲行為人，除告發處分外，也要求立即撲滅改善，如僅為露天燃燒痕跡，也將查明土地所有人函文宣導告誡不得有露天燃燒行為。

環保局長陳宏益說，為維護台中空氣品質，環保局加強宣導勿露天燃燒，若查獲違規行為，依違反空污法第32條及67條規定，可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，工商廠、場更可處10萬元以上、500萬元以下罰鍰，如現場查獲「燃燒塑膠類等物料造成惡臭空污事件」，將依法加重最高5倍罰鍰，請民眾勿心存僥倖、貪圖省事，以免觸法受罰。

台中市環保局透過即時監控攝影機、無人空拍機等高科技設備輔助稽查，去年至今已查獲31件露天燃燒案件。圖／台中市政府提供
台中市環保局透過即時監控攝影機、無人空拍機等高科技設備輔助稽查，去年至今已查獲31件露天燃燒案件。圖／台中市政府提供
台中市環保局透過即時監控攝影機、無人空拍機等高科技設備輔助稽查，去年至今已查獲31件露天燃燒案件。圖／台中市政府提供
台中市環保局透過即時監控攝影機、無人空拍機等高科技設備輔助稽查，去年至今已查獲31件露天燃燒案件。圖／台中市政府提供

空污 台中市

延伸閱讀

化腐朽為神奇！ 中市清潔隊改造舊推車、送二手瓷器

推動綠能節能減碳 中市運動場館設綠能屋頂

台南推機車排氣定檢E化通知 對大學生加強宣導

游泳／展望運動得標中市泳訓中心經營權 3月1日試營運

相關新聞

彰化扇形車庫慶百歲寫生賽 王惠美重申彰化升格必要

彰化扇形車庫今年滿百歲，今天在扇庫有場800人報名的寫生比賽，連同家長共湧入逾2000人，縣長王惠美說，扇形車庫是是彰化...

南投安裝更換熱水器有補助 最高補助1.2萬元

有鑑於入冬天冷，熱水器使用頻率高，南投縣消防局啟動居家訪視，宣導防範一氧化碳中毒，並提醒今年元月起至12月31日受理縣民...

田中12公頃波斯菊搭稻草人真好拍 花期還有2周

彰化縣田中鎮「望高瞭」12公頃波斯菊目前正盛開，不少民眾趁元旦假期最後一日來賞花，田中農會總幹事張瑞欣說，田中望高寮號稱...

高科技神助攻 中市去年查獲31件違法露燃開罰24萬

台中市環保局多次接獲民眾通報，南區、烏日區及大里區交界一帶，民眾不時聞到燃燒異味，環保局透過即時監控攝影機、無人空拍機等...

化腐朽為神奇！ 中市清潔隊改造舊推車、送二手瓷器

台中市大安區清潔隊員改造民眾丟棄、堪用的娃娃推車，經過整理、清潔後，讓長者方便推著娃娃車倒垃圾。大安清潔隊也收集各種風格...

觀光結合農業創亮點 南投好食民宿7年增至65家

為擴大並有效行銷在地農特產，南投縣7年前將其與觀光業結合推動「好食民宿」認證，經作業遴選，今年新增15家，至今全縣已達6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。