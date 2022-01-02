化腐朽為神奇！ 中市清潔隊改造舊推車、送二手瓷器

台中市大安區清潔隊員改造民眾丟棄、堪用的娃娃推車，經過整理、清潔後，讓長者方便推著娃娃車倒垃圾。大安清潔隊也收集各種風格的二手瓷器碗盤茶具，透過寶特瓶、紙類等回收物兌換活動，讓民眾帶回家擺盤，目前已兌換出30件瓷器，幫二手好物找到新主人。

環保局指出，一名80歲的郭奶奶每天推著一台老舊的娃娃推車，上頭載著垃圾或資收物出門倒垃圾，娃娃推車因老舊不好推使，還可能衍生安全問題。大安區清潔隊員洪敏雲收運垃圾時發現，靈機一動將隊部回收的娃娃推車清潔後，並確認輪子、支架完整，提供給郭奶奶使用，讓郭奶奶直呼「揪感心！」

大安區清潔代理隊長周芳禛表示，清潔隊收運民眾丟棄的娃娃推車或是嬰幼兒安全座椅等物品後，會再將其拆解細分類為可回收的鐵類、塑膠類，以及不可回收的布類、海棉等，以減少垃圾焚化或掩埋量。

為推廣資源回收及垃圾零廢棄觀念，隊部更成立愛心二手瓷器碗盤茶具專區，有鄉村風、動漫風到無印風等，近期共回收紙類93.1公斤、廢電池300顆，兌換出30件瓷器，規模雖然還不大，但同仁會陸續收集、整理與消毒擦拭，幫二手好物找到新主人，響應舊物新生的環保活動。