快訊

國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

直播／今本土+0、無死亡病例 境外增20例其中美國11例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

化腐朽為神奇！ 中市清潔隊改造舊推車、送二手瓷器

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大安區清潔隊改造廢棄娃娃車 助老奶奶方便推著倒垃圾。圖／台中市政府提供
台中市大安區清潔隊改造廢棄娃娃車 助老奶奶方便推著倒垃圾。圖／台中市政府提供

台中市大安區清潔隊員改造民眾丟棄、堪用的娃娃推車，經過整理、清潔後，讓長者方便推著娃娃車倒垃圾。大安清潔隊也收集各種風格的二手瓷器碗盤茶具，透過寶特瓶、紙類等回收物兌換活動，讓民眾帶回家擺盤，目前已兌換出30件瓷器，幫二手好物找到新主人。

環保局指出，一名80歲的郭奶奶每天推著一台老舊的娃娃推車，上頭載著垃圾或資收物出門倒垃圾，娃娃推車因老舊不好推使，還可能衍生安全問題。大安區清潔隊員洪敏雲收運垃圾時發現，靈機一動將隊部回收的娃娃推車清潔後，並確認輪子、支架完整，提供給郭奶奶使用，讓郭奶奶直呼「揪感心！」

大安區清潔代理隊長周芳禛表示，清潔隊收運民眾丟棄的娃娃推車或是嬰幼兒安全座椅等物品後，會再將其拆解細分類為可回收的鐵類、塑膠類，以及不可回收的布類、海棉等，以減少垃圾焚化或掩埋量。

為推廣資源回收及垃圾零廢棄觀念，隊部更成立愛心二手瓷器碗盤茶具專區，有鄉村風、動漫風到無印風等，近期共回收紙類93.1公斤、廢電池300顆，兌換出30件瓷器，規模雖然還不大，但同仁會陸續收集、整理與消毒擦拭，幫二手好物找到新主人，響應舊物新生的環保活動。

環保局長陳宏益說，堪用的回收物品透過清潔隊同仁的細心整理和巧手改造，適時提供給有需要的人，或搭配回收物兌換活動廣邀民眾參與，不僅能在舊物挖寶過程中獲得趣味感與成就感，並宣揚二手物的環保理念，更能夠賦予回收物全新的風貌及生命，為資源循環再利用盡一份心力。

大安清潔隊收集各種風格的二手瓷器碗盤茶具，透過寶特瓶、紙類等回收物兌換活動，讓民眾帶回家擺盤。圖／台中市政府提供
大安清潔隊收集各種風格的二手瓷器碗盤茶具，透過寶特瓶、紙類等回收物兌換活動，讓民眾帶回家擺盤。圖／台中市政府提供

愛心 資源回收

延伸閱讀

推動綠能節能減碳 中市運動場館設綠能屋頂

就職三週年沒有記者會 侯友宜推車輪餅餐車傾聽民意

疫情下旅費拿來換家具 彰化大型舊家具清運提早達高峰

桃園春節垃圾清運表出爐 這4天將停收垃圾

相關新聞

化腐朽為神奇！ 中市清潔隊改造舊推車、送二手瓷器

台中市大安區清潔隊員改造民眾丟棄、堪用的娃娃推車，經過整理、清潔後，讓長者方便推著娃娃車倒垃圾。大安清潔隊也收集各種風格...

觀光結合農業創亮點 南投好食民宿7年增至65家

為擴大並有效行銷在地農特產，南投縣7年前將其與觀光業結合推動「好食民宿」認證，經作業遴選，今年新增15家，至今全縣已達6...

10分鐘不見1輛車 地方反映填平彰化伸港長春地下道

長約700公尺的彰化縣伸港鄉長春地下道，已完工17年，縣議員賴清美今天說，長春地下道使用率偏低，「10分鐘不見一輛車」，...

推動綠能節能減碳 中市運動場館設綠能屋頂

台中市運動局持續推動綠能政策，已完成朝馬、南屯2座國民運動中心及烏日溫水游泳池綠屋頂綠能裝置，規劃屋頂空間結合太陽光電，...

紫南宮虎年錢母 吸8公里人龍

南投縣竹山紫南宮昨元旦發放虎年錢母，吸引超過10萬人參加，排隊人潮超過8公里，周邊停車場爆滿。紫南宮主委莊秋安說，今年錢...

台中元旦升旗洋溢「體育之光」 彰再喊第七都

台中昨天元旦升旗，邀請東京奧運柔道銀牌得主楊勇緯領唱國歌，市長盧秀燕強調，台中空汙有改善，但還要再努力。桃園市元旦健走吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。