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觀光結合農業創亮點 南投好食民宿7年增至65家

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣7年前將農業結合觀光推動「好食民宿」認證，今年新增15家，至今已有65家獲得授證。圖／南投縣政府提供
南投縣7年前將農業結合觀光推動「好食民宿」認證，今年新增15家，至今已有65家獲得授證。圖／南投縣政府提供

為擴大並有效行銷在地農特產，南投縣7年前將其與觀光業結合推動「好食民宿」認證，經作業遴選，今年新增15家，至今全縣已達65家，縣府指出，透過旅宿業與在地產業合作創新服務，提升「南投好食旅宿」品牌知名度，行銷國際。

縣府指出，南投是觀光大縣，縣內民宿、旅館總數逾800家，為讓觀光帶動地方產業，7年前串連南投縣民宿觀光協會、國立暨南國際大學共同打造推動「南投好食民宿」品牌，輔導旅宿業使用在地農產製作餐點，或協助販售相關農特產品。

觀光處長陳志賢說，觀光、農業是南投縣的發展重點，而在「2030南投觀光政策白皮書」中，訂定創建國際觀光首都的四大目標，其中「產業優質化」規劃「好食民宿」以及「安心旅宿」等計畫，協助觀光產業在後疫情時代持續升級。

縣府從7年前就藉由「好食民宿」計畫將觀光串連農業，逐年輔導民宿業者通過認證投入永續行列，有效建立農產通路，並提高民宿產業附加價值，至今推行有成，從第1年草創的7家，前年則突破50家，經去年遴選複查，今年更達65家。

縣府表示，今年新增15家業者通過遴選，另28家標章效期已屆，經重新複查通過認證，因此今年共43家民宿獲得授證，目前全縣「好食民宿」分布狀況為埔里17家、仁愛16家、魚池14家、鹿谷9家、集集5家、竹山3家、水里1家。

陳志賢則說，縣府將持續行銷並輔導產業轉型，更藉由「好食民宿」的概念與認證標準擴大至旅館，朝「好食旅宿」方向前進，並研究與休閒農業區合作增加食材旅行體驗，持續創造多元具深度的遊程，創造亮點吸引人潮，振興產業景氣。

南投縣7年前將其與觀光業結合推動「好食民宿」認證，至今已有65家獲得授證。圖／南投縣政府提供
南投縣7年前將其與觀光業結合推動「好食民宿」認證，至今已有65家獲得授證。圖／南投縣政府提供
南投縣7年前將農業結合觀光推動「好食民宿」認證，今年新增15家，至今已有65家獲得授證。圖／南投縣政府提供
南投縣7年前將農業結合觀光推動「好食民宿」認證，今年新增15家，至今已有65家獲得授證。圖／南投縣政府提供

民宿 南投 品牌

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