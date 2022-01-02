10分鐘不見1輛車 地方反映填平彰化伸港長春地下道

長約700公尺的彰化縣伸港鄉長春地下道，已完工17年，縣議員賴清美今天說，長春地下道使用率偏低，「10分鐘不見一輛車」，且不斷滲水，抽水機也常故障，颱風天又常積水而封閉，每年都要花費大筆經費維修，加上鋼筋裸露，擔心地下道塌下來，危及安全，建議地下道填平。

伸港代理鄉長黃文騰表示，填平長春地下道茲事體大，除要徵求民意外，更必須透過都市計畫變更程序，加上經費龐大，應由相關單位研議，再決定怎處理。

縣議員賴清美說，長春地下道是伸港鄉唯一的地下道，銜接大同12街到建國路之間，當年在辦理伸港鄉全興都市計畫時，為維持區地面交通順暢，縣政府興建長春路地下道連接西部濱海公路、彰新路，但她多年來，只要路過就不禁會數一下有多少車通行，像她今天上午站了10分鐘，都沒見到一輛車通過。

賴清美說，更可議的是，長春地下道地面及周邊終年都會滲水，常年要有抽水機抽水，抽水機又常故障，致鄉公所一年的花在抽水機維修及電費即十分可觀，加上地下道龜裂、鋼筋裸露，真擔心那天塌下來，危及通行人車的安全，也影響治安，多年來，地方即有聲音，建議把長春地下道填平。

縣府工務處長林漢斌說，興建地下道一般都是與鐵路、河川或重要且繁忙道路交叉才會興闢，當時辦理伸港鄉全興都市計畫時，以區內的交通狀況，以號誌管制即可維持，不知道內政部都委會當年為何決議建地下道，縣政府才興建長春路地下道連接西部濱海公路、彰新路，不過，既然地方反映，且經評估確實沒有必要設地下道，即可透過都市計畫變更呈報內政部都委會。