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推動綠能節能減碳 中市運動場館設綠能屋頂
台中市運動局持續推動綠能政策，已完成朝馬、南屯2座國民運動中心及烏日溫水游泳池綠屋頂綠能裝置，規劃屋頂空間結合太陽光電，落實永續能源及綠能家園。
運動局長李昱叡表示，在運動場館部分，由運動局持續評估運動場域結合綠能發展、節能減碳的可能性，讓太陽光電設置地點從公有廳舍屋頂擴大到公有運動場館及屋頂，實踐綠能新生活。
太陽能光電無噪音、無空氣汙染，設置於運動場館有降低室內溫度、減少電費支出、活化屋頂空間及加強屋頂結構等優點。運動局根據建物屋頂結構盤點適合架設太陽光電發電設備的大型運動場館及半開放型運動場所，優先選擇出2間運動中心及1座游泳池做為示範場域，累積設置面積近9000平方公尺，裝置容量近1720KW(峰瓩)，相當於種植逾9萬4500棵樹的碳吸收量。
台中市政府提出「太陽光電四倍增」計畫，希望今年底前，太陽光電累積裝置容量達到465MW。運動局表示，配合相關政策尋找合適運動場館，預計今年再新增場館設置太陽光電設備，包括北區國民運動中心、港區運動公園、中興網球場等已納入評估中，預定今年度公有運動場館設置綠能屋頂累積面積可達1萬5000平方公尺、累積裝置容量達2460KW(峰瓩)。
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