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台中元旦寶寶變「更少」！7醫院接生28名 醫提警訊催生

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中茂盛醫院今天喜迎元旦雙胞胎男寶寶。圖／台中茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今天喜迎元旦雙胞胎男寶寶。圖／台中茂盛醫院提供

今天是元旦，台中各大醫院喜迎元旦寶寶，但很多眼尖民眾發現，元旦寶寶變更少了，林新醫院11名、茂盛醫院6名、中國醫藥大學附設醫院6名、童綜合醫院3名，中山附醫2名、台中榮總1名，台中醫院掛零，總計7家醫院共接生28名，平均一家接生不到5人，和十年前盛況差很多。

茂盛醫院院長、婦產科名醫李茂盛說，疫情讓台灣少子化更為嚴重，今年遇虎年，部份國人忌諱虎年結婚、生子，推估出生人數恐將再大跳水，建議政府集急思廣益「踩煞車」才行。

李茂盛說明，疫情讓台灣少子化更為嚴重，內政部統計去年到11月，台灣死亡15萬7948人，新生兒僅13萬9693人，「生不如死」現象比前年嚴重；近年來疫情攪局，各行各業不好過，房價飆升，年輕人買不起房更不敢結婚，晚婚的比例越來越高，要揹房貸，更不敢生，加上虎年，年生產意願較低。

李茂盛觀察，政府在去年七月推出不孕症試管嬰兒擴大補助方案，並加碼孕婦產檢次數及項目，多少能增加孕婦生產的意願。

台中茂盛醫院今天上午8時44分，迎接今年第1對元旦兄弟檔，為試管嬰兒，但肚子太大，醫師怕有風險，請她提早生產，這是李姓產婦全家族的第1對元旦寶寶，夫妻倆覺得很驚喜。家長認為，現在養小孩很辛苦，生活費、房價、教育費用都讓人壓力很大，難怪愈來愈多不想生小孩。

林新醫院今天凌晨0時26分接生第一名元旦女寶寶，共計接生11名，分別為6名女寶寶、5名男寶寶；台中榮總今天上午10時20分迎接自然產下一名2955克女寶；中山附醫迎接一男、一女共2名元旦寶寶。

台中茂盛醫院今天喜迎元旦雙胞胎男寶寶。圖／台中茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今天喜迎元旦雙胞胎男寶寶。圖／台中茂盛醫院提供

元旦 接生

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