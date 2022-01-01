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台中潭水亭建廟220年 全新識別系統登場

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，是潭子地區民眾信仰中心之一。圖／潭水亭提供
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，是潭子地區民眾信仰中心之一。圖／潭水亭提供

台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，今天在潭水亭觀音媽廟前廣場舉辦「第11屆就職典禮暨CIS (Corporate Identity System，全新識別系統)發表會」，以主神觀世音菩薩為拯救六道有情，所示現的六種化身（所謂六觀音）概念為設計主軸，發展出全新的CI識別系統，6片花瓣的造型代表觀音、商標圖案等，中間「水」字意象融合「水流觀音」概念。

潭水亭觀音媽廟主任委員張煌棋表示，潭水亭觀音媽廟220年來經過多次信眾集資擴建、保留主殿「觀音殿」，成為全台一罕見的廟中廟型建築。未來希望以全新CIS識別系統，對內凝聚向心力，對外提升潭水亭觀音媽廟給信眾優質形象及價值。

新任總務組長林合棟開心能參與潭水亭觀音媽廟的形象發展建立，並指出，潭水亭觀音媽廟為潭子地區最大的宗教信仰中心，每年農曆6月19日為觀世音菩薩成道紀念日，所以提出「619」作為策略主軸及行動目標。

林合棟進一步說明，不直接使用「潭水亭」是考量公益活動不侷限單一宗教，且容易引起共鳴，未來四年的公益活動，例如：619盃兒童寫生比賽、619盃潭水亭攝影比賽、619盃慢跑活動等，都將圍繞「619」主軸，讓潭水亭觀音媽廟信眾打破年紀隔閡，達到永續經營的目標。

台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，今天在潭水亭觀音媽廟前廣場舉辦「第11屆就職典禮暨CIS (Corporate Identity System，全新識別系統)發表會」。圖／潭水亭提供
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，今天在潭水亭觀音媽廟前廣場舉辦「第11屆就職典禮暨CIS (Corporate Identity System，全新識別系統)發表會」。圖／潭水亭提供
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，今天在潭水亭觀音媽廟前廣場舉辦「第11屆就職典禮暨CIS (Corporate Identity System，全新識別系統)發表會」。圖／潭水亭提供
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，今天在潭水亭觀音媽廟前廣場舉辦「第11屆就職典禮暨CIS (Corporate Identity System，全新識別系統)發表會」。圖／潭水亭提供
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，是潭子地區民眾信仰中心之一。圖／潭水亭提供
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，是潭子地區民眾信仰中心之一。圖／潭水亭提供
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，是潭子地區民眾信仰中心之一。圖／潭水亭提供
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，是潭子地區民眾信仰中心之一。圖／潭水亭提供

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