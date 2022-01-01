台中潭水亭建廟220年 全新識別系統登場
台中市潭水亭觀音媽廟建亭220年，今天在潭水亭觀音媽廟前廣場舉辦「第11屆就職典禮暨CIS (Corporate Identity System，全新識別系統)發表會」，以主神觀世音菩薩為拯救六道有情，所示現的六種化身（所謂六觀音）概念為設計主軸，發展出全新的CI識別系統，6片花瓣的造型代表觀音、商標圖案等，中間「水」字意象融合「水流觀音」概念。
潭水亭觀音媽廟主任委員張煌棋表示，潭水亭觀音媽廟220年來經過多次信眾集資擴建、保留主殿「觀音殿」，成為全台一罕見的廟中廟型建築。未來希望以全新CIS識別系統，對內凝聚向心力，對外提升潭水亭觀音媽廟給信眾優質形象及價值。
新任總務組長林合棟開心能參與潭水亭觀音媽廟的形象發展建立，並指出，潭水亭觀音媽廟為潭子地區最大的宗教信仰中心，每年農曆6月19日為觀世音菩薩成道紀念日，所以提出「619」作為策略主軸及行動目標。
林合棟進一步說明，不直接使用「潭水亭」是考量公益活動不侷限單一宗教，且容易引起共鳴，未來四年的公益活動，例如：619盃兒童寫生比賽、619盃潭水亭攝影比賽、619盃慢跑活動等，都將圍繞「619」主軸，讓潭水亭觀音媽廟信眾打破年紀隔閡，達到永續經營的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言