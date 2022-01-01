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彰化市西門口段農業區 開放小面積自辦市地重劃

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
高速公路彰化交流道附近特定區今年可望解編將朝公辦區段徵收方式開發，鄰近的西門口段農業區也開放自辦市地重劃。圖／彰化縣政府提供
高速公路彰化交流道附近特定區今年可望解編將朝公辦區段徵收方式開發，鄰近的西門口段農業區也開放自辦市地重劃。圖／彰化縣政府提供

高速公路彰化交流道附近特定區計畫因農地限建，長期阻礙地方發展，經彰化縣府第四次通盤檢討，今年可望解編將朝公辦區段徵收方式開發，彰化市西門口段農業區鄰近交流道特地區同樣街景凌亂，多鐵皮建築、道路狹窄，縣府鼓勵依都市計畫農業區變更使用審議規範，整合面積5公頃以上農土，朝自辦市地重劃開發，讓城市發展有一致性。

彰交特區縣府進行都市通盤檢討36年終於有重大突破，今年上半年正式對外公開展覽與說明會，擬由大面積區段徵收開發農地，彰化市林森路、彰草路一帶西門口段緊鄰特定區外圍，屬於都市計畫內的農業區，卻常被誤以為是彰交特定區的範圍，未來彰交特區若解編恐怕與新的都市景象出現落差。

彰化市可釋出開發的建地少，民眾期盼的彰化市東區都市計畫卡關10多年，最主要在於依法得採取區段徵收，始終無法與地主達成共識。

為加速都市更新，針對鄰近交流道特地區的西門口段農業區，縣府建設處指出，可依都市計畫農業區變更使用審議規範，地主面積5公頃以上朝自辦市地重劃，但這樣小面積農地辦理重劃必須百分之百地主同意，檢具土地所有權人同意書及變更計畫書圖，報請縣府審核，轉呈內政部核准後，並回饋一定比例的公共設施用地，就可變更為適合土地使用。

建設處也表示，就公部門立場，大面積朝區段徵收分區開發，小面積自辦市地重劃，面積最好不要超過10公頃以上。

區段徵收 都市計畫 農地

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