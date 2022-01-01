彰化市西門口段農業區 開放小面積自辦市地重劃

高速公路彰化交流道附近特定區計畫因農地限建，長期阻礙地方發展，經彰化縣府第四次通盤檢討，今年可望解編將朝公辦區段徵收方式開發，彰化市西門口段農業區鄰近交流道特地區同樣街景凌亂，多鐵皮建築、道路狹窄，縣府鼓勵依都市計畫農業區變更使用審議規範，整合面積5公頃以上農土，朝自辦市地重劃開發，讓城市發展有一致性。

彰交特區縣府進行都市通盤檢討36年終於有重大突破，今年上半年正式對外公開展覽與說明會，擬由大面積區段徵收開發農地，彰化市林森路、彰草路一帶西門口段緊鄰特定區外圍，屬於都市計畫內的農業區，卻常被誤以為是彰交特定區的範圍，未來彰交特區若解編恐怕與新的都市景象出現落差。

彰化市可釋出開發的建地少，民眾期盼的彰化市東區都市計畫卡關10多年，最主要在於依法得採取區段徵收，始終無法與地主達成共識。

為加速都市更新，針對鄰近交流道特地區的西門口段農業區，縣府建設處指出，可依都市計畫農業區變更使用審議規範，地主面積5公頃以上朝自辦市地重劃，但這樣小面積農地辦理重劃必須百分之百地主同意，檢具土地所有權人同意書及變更計畫書圖，報請縣府審核，轉呈內政部核准後，並回饋一定比例的公共設施用地，就可變更為適合土地使用。

建設處也表示，就公部門立場，大面積朝區段徵收分區開發，小面積自辦市地重劃，面積最好不要超過10公頃以上。