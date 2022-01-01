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大師上大雪山揮毫春聯 臉書按讚有機會帶回家
緊接著是農曆虎年，為宣導石虎保育，東勢林區管理處在大雪山遊客服務中心安排國家森林志工解說宣導，今天下午2點、明天上午9點，都有書法大師劉岳忠、劉保安現場揮毫虎年春聯，民眾到大雪山臉書粉絲專頁按讚，即可獲得抽獎卷一張，有機會將大師揮毫墨寶帶回家。
元旦連續連假，東勢林管處提供大雪山森林遊樂區50K處神木區，免費搭電動接駁車貼心服務試辦活動，讓長者、孕婦及行動不便者可一睹雪山神木風采。
上午10點至下午3點(中午休息1小時)，約30分鐘一班車，每班車可載6人，65歲以上長者、孕婦及行動不便者可線上報名。
東勢林區管理處提醒民眾於預約搭乘時間的30分鐘前至49K小雪山資訊站報到，並於50K神木停車場(神木步道入口處)搭乘，一般遊客可現場候補參加，試辦期間免費，請至大雪山臉書粉絲專頁報名
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