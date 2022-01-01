快訊

「看到人們踩遺體」印度神廟祈福變災難 踩踏事故至少12死

首例自行車違規闖蘇花改 環島騎士挨罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大師上大雪山揮毫春聯 臉書按讚有機會帶回家

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
大雪山森林遊樂區生態資源豐富，圖為黑長尾雉。圖／東勢林區管理處提供
大雪山森林遊樂區生態資源豐富，圖為黑長尾雉。圖／東勢林區管理處提供

緊接著是農曆虎年，為宣導石虎保育，東勢林區管理處在大雪山遊客服務中心安排國家森林志工解說宣導，今天下午2點、明天上午9點，都有書法大師劉岳忠、劉保安現場揮毫虎年春聯，民眾到大雪山臉書粉絲專頁按讚，即可獲得抽獎卷一張，有機會將大師揮毫墨寶帶回家。

元旦連續連假，東勢林管處提供大雪山森林遊樂區50K處神木區，免費搭電動接駁車貼心服務試辦活動，讓長者、孕婦及行動不便者可一睹雪山神木風采。

上午10點至下午3點(中午休息1小時)，約30分鐘一班車，每班車可載6人，65歲以上長者、孕婦及行動不便者可線上報名。

東勢林區管理處提醒民眾於預約搭乘時間的30分鐘前至49K小雪山資訊站報到，並於50K神木停車場(神木步道入口處)搭乘，一般遊客可現場候補參加，試辦期間免費，請至大雪山臉書粉絲專頁報名

元旦連續連假，東勢林管處提供大雪山森林遊樂區50K處神木區，免費搭電動接駁車貼心服務試辦活動，讓長者、孕婦及行動不便者可一睹雪山神木風采。圖／東勢林區管理處提供
元旦連續連假，東勢林管處提供大雪山森林遊樂區50K處神木區，免費搭電動接駁車貼心服務試辦活動，讓長者、孕婦及行動不便者可一睹雪山神木風采。圖／東勢林區管理處提供
大雪山森林遊樂區生態資源豐富，圖為雪山神木。圖／東勢林區管理處提供
大雪山森林遊樂區生態資源豐富，圖為雪山神木。圖／東勢林區管理處提供

雪山 森林遊樂區 春聯

延伸閱讀

元旦連假第二天中部晴朗 風景區現人潮車輛一進一出

婆婆不讓懷孕媳婦打疫苗 扯理由「怕金孫畸形」

苦練書法10年 警務員沈志龍全國賽獲特優肯定

王力宏道歉文 占星大師唐綺陽讀完直指 冷汗流下

相關新聞

中市府查物價 傳統市場名攤、餐廳、飯店皆喊漲

台中市政府經濟發展局近期針對傳統市場、黃昏市場、超市、大賣場等場所訪查物價，國內農產品供應價格平穩，屬季節性波動，但國外...

多忍2分鐘 台中元旦寶寶喜領2萬元津貼

台中市生育津貼今天起由1胎新台幣1萬元倍增為2萬元，吳太太今天凌晨0時2分生下1名男嬰，獲得2萬生育津貼，台中市長盧秀燕...

台中市潭北橋改建拓寬9米 元旦上百人徒步見證

台中市潭子區潭北橋今天通車，台中市建設局長陳大田、立委楊瓊瓔、98歲傅奶奶與上百位里民徒步見證。潭北橋原老舊狹橋完成拓寬...

校長團、家族團都來了 彰化縣新年首場路跑破3千人

彰化縣新年第一場路跑今天上午從永靖鄉公所廣場出發，參加人數再刷新紀錄，逾3000人往永靖郷市區跑向俗稱「竹仔腳」的竹子村...

元旦起生育津貼加碼為2萬 盧秀燕：讓年輕人願生敢養

今天是元旦，也是台中市生育津貼新制上路首日。台中市長盧秀燕今天到中國附醫探視產婦、元旦寶寶，致贈紅包，並宣布生育津貼加碼...

影／紫南宮發虎年招財錢母 吸引10萬人排隊8公里

南投縣紫南宮元旦發放虎年招財錢母，民眾特別踴躍，吸引超過10萬人參加，排隊人潮超過8公里。紫南宮主委莊秋安說，今年錢母設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。