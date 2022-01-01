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台中市潭北橋改建拓寬9米 元旦上百人徒步見證
台中市潭子區潭北橋今天通車，台中市建設局長陳大田、立委楊瓊瓔、98歲傅奶奶與上百位里民徒步見證。潭北橋原老舊狹橋完成拓寬並提升結構強度，橋梁寬度由4.5公尺增加為9公尺，通行會車更方便，鄉親出入更安全。
潭北里長林俊堂指出，潭北橋自民國67年建置，橫跨中央管區排柳川排水北屯支線，為潭北里及嘉仁里鄉親進出的聯絡橋梁，原有橋面狹窄不易會車，另版橋梁底高度、通水斷面不足，大雨容易造成淹水。
潭北橋經立法委員楊瓊瓔及市議員賴朝國協助爭取「中央補助流域綜合治理計畫」跨越橋梁改建工程補助，爭取水利署補助455萬元、市府自籌195萬元，總工程經費650萬元。
潭北橋在去年10月完工，橋梁安全堅固，寬度增加為9公尺，潭北里辦公處特別於今天中午1點11分，邀請里內最高齡98歲傅姓婦人與200多名熱情地方鄉親，一同步行慶賀通車。
建設局長陳大田表示，主要工程內容為：一、新建橋梁既有寬度4.5公尺寬度，改建成9公尺，改善橋面無法會車問題。
二、新建橋台將基礎入土深度加深，避免基礎突出造成河道束縮，解決因河道束縮造成淹水問題，橋梁護欄改為封閉式紐澤西護欄，增加道路行車安全性，避免水流漫流橋面情形。
三、於新建橋台上下游新建護岸與既有護岸銜接平順。
四、於新建橋梁及周遭巷道鋪設瀝青混凝土銜接平順，經改建後解決會車不易及淹水問題。
98歲傅姓婦人高興地說，「真好，通車了！橋也變得又寬、又美了！」
楊瓊瓔表示，鋪橋和造路一直是民眾最能感受的事情，雖然潭北橋長度及寬度不是很大，但為潭北里及嘉仁里民眾實際需求的重要聯絡橋梁，潭北橋橋面寬度從4.5公尺拓寬為9公尺，跨度也由12公尺延長為13公尺，解決會車不易及河道束縮等問題。
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