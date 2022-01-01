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多忍2分鐘 台中元旦寶寶喜領2萬元津貼

中央社 / 台中1日電
台中市生育津貼今天起由1胎新台幣1萬元倍增為2萬元，吳太太今天凌晨0時2分生下1名男嬰，獲得2萬生育津貼，情境示意圖。圖／Ingimage
台中市生育津貼今天起由1胎新台幣1萬元倍增為2萬元，吳太太今天凌晨0時2分生下1名男嬰，獲得2萬生育津貼，情境示意圖。圖／Ingimage

台中市生育津貼今天起由1胎新台幣1萬元倍增為2萬元，吳太太今天凌晨0時2分生下1名男嬰，獲得2萬生育津貼，台中市長盧秀燕前往醫院致贈元旦寶寶紅包。

台中市政府發布新聞稿，今天凌晨零時2分，吳太太在中國醫藥大學附設醫院生下元旦寶寶。吳先生表示，原本預產期是1月13日，卻在昨天就開始陣痛，差點生育津貼只能領到1萬元。幸好孩子很會挑時間，昨天待產時一直不出來，但跨年後2分鐘就順利誕生，很開心生到元旦寶寶，目標希望生3個小孩。

盧秀燕表示，吳先生的寶寶是第1胎，希望透過市府補助措施，鼓勵他們「再接再厲、接二連三」，也祝福台中所有未來的國家主人翁健康平安長大。

童綜合醫院上午也迎來3名元旦寶寶，33歲黃媽媽懷孕第3胎，預產期本在1月10日，昨天深夜出現產兆，清晨4時3分生下女嬰，黃爸爸開心地說，以後跨年後可直接唱生日快樂歌慶祝。

茂盛醫院上午迎接2022年第1對元旦兄弟檔，產婦李太太接受試管療程懷孕，因肚子太大，醫師請她提早生產，這也是李太太全家族第1對元旦寶寶，夫妻都覺得很驚喜。

元旦 生育 盧秀燕

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