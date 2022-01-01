學生手作點心超專業 明道大學為溪州元旦健行添美味

彰化縣溪州鄉公所今天舉辦元旦升旗典禮、親子健行和環保造型競賽，明道大學出任務，精緻農業系與餐旅管理系學生發揮專長，製作1200份點心請參加升旗和變裝秀的民眾品嘗，因風味獨具，很快被索取一空，有民眾詢問「哪裡可以買到？」讓學生很有成就感，不覺今天凌晨早起做點心很辛苦。

明道大學鼓勵大學生融入在地社區，配合溪州鄉元旦升活動，學生負責補給站工作，精緻農業系及餐旅管理系的學生使用明道有機農場生產的有機黑豆和柑橘，為走回終點站的健行民眾奉上有機黑豆干、沙其瑪和熱桔茶。

負責統籌活動的餐旅系學生許淯雯說，她和同學討論補給品內容，考慮健走民眾食用的方便性、要避免燙口，還要兼顧營養，精緻農業系學生提供意見，今年學校農場生產的黑豆品質非常好，所以大家商議與精緻農業系合作，使用農場生產的有機青仁黑豆製作滷豆干。

8名馬來西亞、印尼、香港和台灣學生，從選豆子到製作完成，花了兩天時間，包括今天天還沒亮就進實習廚房，滷豆干、煮桔茶，並做出3種口味沙琪瑪，因有機黑豆製成的滷豆干能補充蛋白質但不用擔心熱量過多，很適合參加健走健行消耗熱量的民眾食用。

明道大學餐旅系教授楊楷民表示，學生使用明道農場黑豆是有機青仁黑豆（台南6號）青仁黑豆，黑豆富含多種人體必需胺基酸及各種微量元素，又表皮含有花青素，是非常優質的植物性蛋白質，長久以來被中醫視為養生保健食材，因熱量不高，有「豆中之王」美名，民眾吃黑豆時要帶皮，才能攝取到完整的營養成分，另一方面，黑豆味道清淡，很適合跟各式食材搭配製作創意料理。