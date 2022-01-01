校長團、家族團都來了 彰化縣新年首場路跑破3千人

彰化縣新年第一場路跑今天上午從永靖鄉公所廣場出發，參加人數再刷新紀錄，逾3000人往永靖郷市區跑向俗稱「竹仔腳」的竹子村時折返原點，長青組張世昌被今年滿60歲的路跑同好張錫銘超越，衛冕夢碎，但參加者志在「跑健康」，不計較輸贏名次，都跑得很開心。

永靖鄉路跑今年邁入第36年，今天上午先在鄉公所廣場舉行111年元旦升旗典禮，預定7點鳴槍起跑，因參加人數眾多，6點40分就開始彰化縣新年首場最大規模的路跑，社男組古佳倫以38分45秒5跑完11公里，也是11公里組別中跑得最快，獲社男組冠軍，6公里組別由長青男子組張錫銘以29分55秒56跑第一，得到長青男子組金牌。

有一群校長年年揪團參加永靖鄉元旦路跑，今年國立溪湖高中楊豪森、彰化縣的芳苑國中黃天助、縣立和美高中徐進將、二林國小陳福順、永靖國中劉仁傑及新竹高中李明昭等至少10名校長又來路跑。黃天助說，至少每年可藉由永靖鄉路跑相聚，為新的一年啟動美好開始；楊豪森也說，今天快樂跑，沿著市區邊走邊吃，「永靖鄉太棒了」。

來自鹿港的施秀如熱愛路跑，更愛穿著不同國家傳統服裝現身，以前穿過和服、女僕服、彌豆子服，今年第一次參加永靖鄉路跑，她和兒子穿韓服，服裝與眾不同，跑的時候，路人、商家看著我，為我喊加油。」

「永靖女兒」邱愛倫和家族成員用路跑支持永靖鄉，今年她的家族4個家庭、18名親戚參加路跑，前進中互相照顧和打氣，凝聚家族團體力，跑完之後感情更融洽。另一名引人矚目的跑者邱崇瑋，配合愛犬「卡司」腳步一起跑；他說，邊界牧羊犬卡司6歲，年紀較大又過去缺乏運動，跑起來有點辛苦，路跑時要等牠。

長青社男組冠軍張錫銘說，他和第二名張世昌是跑友，有空就路跑，平常一次跑4、5公里，經常參加馬拉松，所以永靖鄉路跑6公里對他們算是輕鬆。62歲張世昌原本尋求衛冕長青社男組第一名，「被年輕的（張錫銘）趕過去」。