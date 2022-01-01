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影／紫南宮發虎年招財錢母 吸引10萬人排隊8公里

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
紫南宮元旦發放虎年招財錢母，湧入10萬名信眾排隊領取，熱鬧非凡。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放虎年招財錢母，湧入10萬名信眾排隊領取，熱鬧非凡。記者江良誠／攝影

南投縣紫南宮元旦發放虎年招財錢母，民眾特別踴躍，吸引超過10萬人參加，排隊人潮超過8公里。紫南宮主委莊秋安說，今年錢母設計為「虎躍龍騰生紫氣」，讓民眾祈福求好運，也希望大家平安度過疫情

紫南宮元旦發放錢母吸引人潮，上月29日就有信徒來排隊，今天信徒更從各地趕來紫南宮，除了信徒大排長龍，紫南宮周邊停車場全部爆滿，2公里外的台三線也停滿車輛，民眾徒步走進紫南宮。

上午8點半發放錢母，排第一位的陳先生來自台南，他從主委莊秋安手中拿到銀色錢母和金雞蛋，相當開心。他說，過去9年都來排錢母，都沒機會領到金雞蛋，這次在29日就提前來紫南宮「露營」，第一晚裹著棉被、第二晚還套著沐浴帳禦寒，幸運搶到頭香，他說心情相當「爽」，但除伯公仔保佑，新年也要繼續打拚。

莊秋安說，招財錢母設計成可隨身攜帶吉祥物，今年錢母以登山虎為設計主軸，並嵌以「虎躍龍騰生紫氣」吉祥話，金、銀錢母正面都嵌印土地公聖像。

今天排隊人潮比往年更踴躍，前3000名排入信眾除了一枚銀錢母，還加贈金雞蛋，金雞蛋內含福氣兌換券，包括2錢金戒指3只、1錢金戒指10只、3000元現金20包、2000元現金50包，另有虎年福氣套幣精裝組300個、鼠年套幣精裝組600個、狗年套幣精裝組180個。虎年福氣項鍊400條、牛年發財項鍊1000條，虎年福氣金錢母437個。

莊秋安說，去年春節因疫情嚴重，第一次停止發錢母，今年配合疫情指揮中心指示，強制信眾排隊一定佩戴口罩，未配戴口罩者廟方將不發送福氣錢母。竹山鎮長陳東睦考慮不少民眾連日排隊，也到紫南宮贈送口罩，讓民眾確保安全。

莊秋安說，今天沒排到的信眾也不用失望，大年初一當天也會發放虎年錢母，同樣加贈金雞蛋和各項福氣兌換券，歡迎大家春節到紫南宮走春求好運。

紫南宮元旦發放虎年招財錢母，湧入10萬名信眾排隊領取，熱鬧非凡。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放虎年招財錢母，湧入10萬名信眾排隊領取，熱鬧非凡。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放虎年招財錢母，湧入10萬名信眾排隊領取，熱鬧非凡。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放虎年招財錢母，湧入10萬名信眾排隊領取，熱鬧非凡。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放虎年招財錢母，湧入10萬名信眾排隊領取，熱鬧非凡。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放虎年招財錢母，湧入10萬名信眾排隊領取，熱鬧非凡。記者江良誠／攝影

紫南宮 雞蛋 疫情

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