新年煙火秀、摸彩大獎壓軸 北斗跨年晚會湧進千人
跨年夜冷颼颼，彰化縣「2021迎接2022北斗古都跨年晚會」仍湧進近2000人，傍晚陸續到達和品嘗北斗小吃，鎮公所請到多名知名藝人獻唱，炒熱氣氛，民眾等著觀賞新年音樂煙火秀，會場越夜越多人。
北斗鎮公所自2011年起舉辦跨年晚會，今年也不例外，下午5點30分起在北斗奠安宮停車場，社區才藝團隊依序登台表演舞蹈，7點起北斗鎮長李玄在和各級民意代表致詞。李玄在感謝北斗鎮鄉親支持，配合防疫措施，北斗古都跨年晚會一年比一年成功，他期待南彰化唯一一場的跨年晚會能突顯北斗特色，帶動觀光產業發展。
北斗鎮跨年晚會比照去年，小吃攤位設在會場外的路邊，進場參加晚會採實名制登記或掃QR Code，雙手噴酒精消毒，歌手楊哲、向蕙玲、翁立友、謝金晶、謝宜君、許維芳、一綾、潘嘉麗等人演唱時，大多數民眾坐在台下聆聽，孩子小坐不住的，家長帶到會場外逛攤位。隨著2021年即將過去，民眾熱切等待新年音樂煙火秀，還有壓軸的摸彩活動，希望幸運抽中Iphone 13、電冰箱、SWITCH以及腳踏車獎品，為新年開好運。
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