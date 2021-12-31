新年煙火秀、摸彩大獎壓軸 北斗跨年晚會湧進千人　

跨年夜冷颼颼，彰化縣「2021迎接2022北斗古都跨年晚會」仍湧進近2000人，傍晚陸續到達和品嘗北斗小吃，鎮公所請到多名知名藝人獻唱，炒熱氣氛，民眾等著觀賞新年音樂煙火秀，會場越夜越多人。

北斗鎮公所自2011年起舉辦跨年晚會，今年也不例外，下午5點30分起在北斗奠安宮停車場，社區才藝團隊依序登台表演舞蹈，7點起北斗鎮長李玄在和各級民意代表致詞。李玄在感謝北斗鎮鄉親支持，配合防疫措施，北斗古都跨年晚會一年比一年成功，他期待南彰化唯一一場的跨年晚會能突顯北斗特色，帶動觀光產業發展。