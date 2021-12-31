怨嘸不怨少 明天起彰化縣又多一公所發放生育補助

新年即將來臨，明天（111年元旦）起彰化縣溪湖鎮恢復發放生育補助，生育第一胎6000元，第二胎1萬元，第三胎（含）以上發給2萬元，生父與生母的請領條件和縣政府生育補助相同，但增列未婚、再婚、離婚後的生育胎次須重新計算。

彰化縣溪湖區生活圈有溪湖鎮、埔鹽鄉和埔心鄉，埔鹽鄉和埔心鄉從今年元旦起發放生育津，溪湖鎮觀摩一年，又參酌人口數從今年元月5萬4764人到今天12月底5萬4340人，每月遞減，因此決定跟進。溪湖鎮代會第廿一屆第六次定期會決議，105年元月起停辦的溪湖鎮生育補助，從明年元旦起恢復，新生兒在規定期限內設籍溪湖鎮，家長可領取生育補助。

已實施一年的埔鹽鄉坐月子津貼條例每胎發給6000元，家長領取的設籍條件比照縣政府版本，是溪湖區3鄉鎮最寬鬆；同樣實施一年的埔心鄉坐月子津貼自治條例規定，從第一胎到第三胎補助依序為5000元、6000元、8000元，死胎或流產仍發給5000元，但規定申請第二胎、第三胎生育補助時，產婦設籍埔心鄉（以新生兒出生日起算往前推）2年、3年以上，以此類推。

溪湖鎮生育補助的家長領取設籍條件也比照縣政府，不像埔心鄉的設籍門檻節節調高，但規定胎次計算是以同一生父和生女的子女為準，再婚者的生產胎次重新計算，未婚期間與離婚後的非婚生子女也是重新計算，並附帶條件將視財源調整生育補助金額，由此可見胎次計算規定非關傳統道德，而是考量財政負擔。

台灣少子化趨勢沒剎車，彰化縣是六都以外的第一個人口百萬大縣，2006年人口數達到巔峰131.5萬人，從後逐年下滑，縣政府6年前開始發放生育津貼，內政部統計去年（109年）出生新生兒率9.53%，高居全國之冠，即使6年發出20多億元生育補助，但全縣總人口數依然「跌跌不休」，6年內人口流失3萬2039人，預估明年底將破跌125萬人，即使如此，各級政府的執政者都不願得罪選票，互相觀望的結果是以「提升競爭力」為由競相發放。

截至今天，彰化縣政府和15鄉鎮市發放生育津貼（含坐月子津貼），縣政府不分胎次每胎3萬元，鄉鎮市公所各依財政狀況，每胎次發放5000元到1萬元，北斗鎮一次生育3胞胎可領10萬元，生育福利最好。