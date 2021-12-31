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南投林管處重建賽德克族祭祀屋 竟是最早綠建築

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
全國賽德克歲時祭儀暨傳統技藝競賽今天在仁愛鄉德鹿谷村舉行，族人穿上傳統服飾慶祝。圖／南投林管處提供
全國賽德克歲時祭儀暨傳統技藝競賽今天在仁愛鄉德鹿谷村舉行，族人穿上傳統服飾慶祝。圖／南投林管處提供

全國賽德克族歲時祭儀暨傳統技藝競賽，今天在南投縣仁愛鄉德鹿谷村舉行，除了射箭等各項傳統技藝競賽外，南投林區管理處與仁愛鄉公所合作，提供國產柳杉搭建傳統祭祀屋及穀倉，重現賽德克族傳統住屋，也展現原住民就地取材打造綠建築的生活智慧。

德鹿谷村長卓上龍說，賽德克傳統建築有部落住屋、穀倉、望樓等，住屋建築多為木造半穴屋，從選地到建築過程，都是就地取材，以大石頭做地基，保留原始泥地並壓平，以木材搭建含有間隙與窗戶的外牆，運用環境智慧打造出賽德克式傳統綠建築。

這次傳統祭祀屋木材來自南投林管處巒大事業區第75、76林班生產的柳杉疏伐木，材積共計42.646立方公尺，除了供活動使用外，也將作為部落居民老幼共學的場所，使原住民文化在此能夠永續傳承，成為生態旅遊的新景點。

南投林管處副處長李志珉說，木材是可再生材料，台灣每年木材需求量約600萬立方公尺，自給率僅約1%，進口木材產生大量碳足跡，也助長熱帶雨林地區非法木材砍伐的疑慮。林務局2017年開始推廣國產材利用，提高每年國內木材生產量，柳杉疏伐木是南投林管處重要木材生產區之一，疏伐後的林地會再造林，數十年後又可以再次砍伐，達到資源永續目的。

南投林管處和仁愛鄉公所合作，提供國產柳杉重建賽德克族傳統祭祀屋及穀倉。圖／南投林管處提供
南投林管處和仁愛鄉公所合作，提供國產柳杉重建賽德克族傳統祭祀屋及穀倉。圖／南投林管處提供
南投林管處和仁愛鄉公所合作，提供國產柳杉重建賽德克族傳統祭祀屋及穀倉。圖／南投林管處提供
南投林管處和仁愛鄉公所合作，提供國產柳杉重建賽德克族傳統祭祀屋及穀倉。圖／南投林管處提供

綠建築 南投 原住民

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