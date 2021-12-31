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彰化喬友大樓辦法會撫慰亡靈 朝都更規劃拆除

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市地標喬友大樓今天舉辦送神、撫慰亡魂儀式。記者林敬家／攝影
彰化市地標喬友大樓今天舉辦送神、撫慰亡魂儀式。記者林敬家／攝影

彰化市地標喬友大樓今年6月發生大火奪走四條人命，舊大樓未來將朝向都更規劃，百香果商旅負責人蔡進峰今天下午舉行法會盼撫慰民心，擲杯請求四名亡者安息，陳姓傳教士與印尼籍女看護一開始未獲得「聖杯」，蔡進峰說，應是信奉基督教與伊斯蘭教的關係，最後用最大誠意祭拜，也獲得聖杯。

喬友大樓曾是一棟百貨商場，因曾經發生過四次火警，商家逐漸撤出，最後成了蚊子樓，荒廢10幾年無人管理，但11樓還留有財神爺，蔡進峰說，在縣府協助下，喬友大樓未來會全棟打掉都更，先前大樓裡還有財神爺，若之後全棟打掉對神明不禮貌，因此今天先舉辦送神儀式。

喬友大樓這起火警造成三名旅客與一名消防員殉職，今天也在大樓一樓廣場舉辦法會，盼撫慰亡靈，現場誦經念佛，殉職消防員陳志帆與倪姓房客擲杯一次就獲得聖杯，蔡進峰說，喬友大樓過去發生四次火災已不堪使用，經建築師鑑定判定有危險疑慮，盼未來拆除都更後能有新市容，好的開始。

彰化市地標喬友大樓今年6月大火釀4死，今天舉辦撫慰亡魂儀式。記者林敬家／攝影
彰化市地標喬友大樓今年6月大火釀4死，今天舉辦撫慰亡魂儀式。記者林敬家／攝影
彰化市地標喬友大樓今年6月大火釀4死，今天舉辦撫慰亡魂儀式。記者林敬家／攝影
彰化市地標喬友大樓今年6月大火釀4死，今天舉辦撫慰亡魂儀式。記者林敬家／攝影

喬友大樓 都更 法會

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