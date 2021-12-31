影／竹山紫南宮開放排隊近1公里 民眾盼元旦領到錢母

南投竹山紫南宮今天開放元旦排隊領虎年錢母，主委莊秋安表示，雖然希望保持社交距離，信眾不要太辛苦、太早來排隊，但看到大家一早就來排隊，只能呼籲大家到早上9點才開始排進隊伍，但強調只能明天1月1日早上9點前排入隊伍，皆可獲得壬寅虎年銀錢母1枚。

來自台南的陳先生表示，從未料到今年會排到第一個，自己也是誤打誤撞從前天晚上8點來到廣場，才發現今年沒人來排隊，能夠排到首位，心裡覺得很爽，而另一對夫婦，更是有備而來，不僅準備了全套的禦寒睡袋，甚至連泡茶瓦斯爐都帶來，大家都希望今年能夠夢想成真，順利求得虎年的發財錢母，前3000位更可以得到金雞蛋。

主委莊秋安指出，虎年元旦當天更特別準備3000顆金雞蛋發送給信眾，前3000名排入隊伍之信眾就有機會得到一顆金雞蛋，金雞蛋內含福氣兌換券，將送給前3000名的信眾，兌換券內容有2錢金戒指3只、1錢金戒指10只，現金3000元紅包20包、2000元50包；而現場會送出虎年福氣套幣精裝組300個、鼠年套幣精裝組600個、狗年套幣精裝組180個，此外，還有虎年福氣項鍊400條、牛年發財項鍊1000條，虎年福氣金錢母437個。

莊秋安說，2021牛年受到疫衝擊，許多行業也都業績下滑，就連紫南宮借還金也受到疫情影響，政府要求民眾少出門，在5月中到9月全台加強防疫措施期間，民眾減少出門拜拜，所以紫南宮借還金直接受到影響，另外廟方考慮民眾，受疫情影響不能出門，沒有寄出還金通知書，進而減少民眾來還金的人數，廟方統計，牛年的借金人數下滑10%，大約減少6萬人，而還金也縮水。