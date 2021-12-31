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百年歷史建築「社頭泰安岩」修復 風華再現

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣歷史建築「社頭泰安岩」斥資2200萬元修復完工，今天舉行入火安座大典，彰化縣長王惠美說，社頭泰安岩未來可結合地方資源，發展觀光指日可待。記者林宛諭／攝影
彰化縣歷史建築「社頭泰安岩」斥資2200萬元修復完工，今天舉行入火安座大典，彰化縣長王惠美說，社頭泰安岩未來可結合地方資源，發展觀光指日可待。記者林宛諭／攝影

彰化縣歷史建築「社頭泰安岩」斥資2200萬元修復完工，今天舉行入火安座大典，前內政部長余政憲也代表蔡英文總統致贈匾額「慈雨廣被」，彰化縣長王惠美表示，社頭泰安岩修復後定能成為彰化縣文化資產亮點，也可結合地方月眉池、織襪觀光工廠、芭樂產業，發展觀光指日可待。

「社頭泰安岩」修復完工入火安座大典今天在王惠美、社頭泰安岩主委張聰標主持下，讓觀音菩薩神尊入住新厝，宗教委員會總召余政憲、立委陳素月、社頭鄉長劉錦昌、彰化縣議員蕭如意、鄭俊雄、蕭淑芬、許書維、社頭鄉代會主席翁嘉壕等地方人士與會觀禮。

「社頭泰安岩」位於社頭「芋寮仔」廣興村，主祀的觀世音菩薩是清道光14年（1834）由張姓先人從廣東省潮州府帶到社頭奉祀，從最初的土角厝、木竹造小廟安奉，多次整建，目前建築是1908年重修格局，香火傳承已有187年歷史。

王惠美表示，「泰安岩」是地方重要信仰中心，且百年建築非常有特色，所以縣府在2012年將其登錄為歷史建築後，並開始進行調查研究修復計畫及修復工程規劃設計，2018年獲文化部文化資產局核定修復經費2200萬元，文資局補助1870萬元，縣府編列配合款220萬元，泰安岩管理委員會則配合自籌款110萬元，2019年開始進行修復工程，今年6月完工。

「泰安岩」因為地震損害加上建築結構老舊，今年完工的修復工程包括主建築屋面屋脊、壁體、門窗、木構件、水電消防等，後續也爭取到文化部文資局核定641萬元彩繪修復。

王惠美說，修復後的「泰安岩」將成為地方重要文化資產，未來可結合附近的月眉池、同仁社、織襪觀光工廠等發展觀光。

泰安岩主委張聰標說，「泰安岩」於1月2日有「普場」及「普宴」，1月9日辦理「福宴」，歡迎大家元旦假期來拜觀音。

前內政部長余政憲今天也代表蔡英文總統來致贈匾額，他也說，這一年疫情非常嚴峻，但是在中央跟地方及台灣鄉親配合下，雖然這一年過的非常辛苦，但有大家的支持，台灣才有辦法很平穩，不過雖然疫情有和緩，但是大家還是不能鬆懈，尤其最近又有一波新的疫情，呼籲大家要戴口罩、勤洗手、量體溫。

彰化縣歷史建築「社頭泰安岩」斥資2200萬元修復完工，今天舉行入火安座大典。記者林宛諭／攝影
彰化縣歷史建築「社頭泰安岩」斥資2200萬元修復完工，今天舉行入火安座大典。記者林宛諭／攝影
彰化縣歷史建築「社頭泰安岩」斥資2200萬元修復完工，今天舉行入火安座大典，前內政部長余政憲也代表蔡英文總統致贈匾額「慈雨廣被」。記者林宛諭／攝影
彰化縣歷史建築「社頭泰安岩」斥資2200萬元修復完工，今天舉行入火安座大典，前內政部長余政憲也代表蔡英文總統致贈匾額「慈雨廣被」。記者林宛諭／攝影
彰化縣歷史建築「社頭泰安岩」斥資2200萬元修復完工，今天舉行入火安座大典。記者林宛諭／攝影
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