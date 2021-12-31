南投首座共融公廁設在園區外 家長擔心幼童尿褲子

南投縣名間鄉親子生態園區19日啟用，南投首座共融公園成了大人小孩最愛，假日人潮滿滿。不過，家長反映園區無廁所，得到一旁的南投縣農產運銷公司上公廁，距離遠幼童很難忍住，也有民眾擔心寵物進入園區影響衛生。南投縣府表示，尊重民眾意見並改善，讓園區環境更友善。

名間鄉親子生態園區占地2.6公頃，有巨無霸彩色磨石子溜滑梯、草皮攀爬區、鳥巢鞦韆、彈跳床等多元共融遊具，開幕後成了最受親子歡迎的旅遊設施，小朋友開心溜滑梯、盪鞦韆，盡情釋放活力歡聲笑語真成了「兒童樂園」，也讓家長獲得喘息空間，不少民眾建議縣府打鐵趁熱，也在各鄉鎮興建共融公園。

民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷說，他接獲不少民眾反映，指親子生態公園腹地大，卻得到旁邊農產運銷公司上廁所，有幼童半路尿濕褲子，希望縣府增設流動廁所，或在圍籬開闢通道，方便幼童上廁所。

另有家長表示，親子生態公園開放寵物進入，但公園內幼童相當多，擔心寵物在園區便溺，影響安全衛生，希望能夠禁止寵物入園。

南投縣農業處長陳瑞慶說，親子公園受歡迎，民眾建議也相當多，親子生態園區原本就是為了讓親子盡情遊樂，因此將農產運銷公司公廁納入規畫，步行只要2、3分鐘應該不會太遠，有民眾反映公廁到9點半才開門，已請農產運銷公司上午8點就開放公廁，並增設廁所指示標誌，也希望家長能提醒幼童遊玩前上廁所，以免孩子玩的太開心忘了上廁所。