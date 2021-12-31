台中昌平路一段電桿林立惹民怨 台電：2022年電桿下地

台中市北屯區重要道路之一的昌平路一段，自九龍街至大連路上，電桿林立，布滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀、用電安全惹民怨，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮接獲陳情後，積極爭取電桿下地，台電昨天出動大型機具拆除電線與電桿上的設備，預計2022年元月中可順利完成電桿下地。

莊競程、曾朝榮昨會同台電台中區營業處副處長顧育成，以及北屯里長歐真宗、松和里長賴天權、平福里長張振治、平順里長賴錫鏗、平昌里長劉慶雲、平心里長陳文欽等人，前往昌平路文昌國小附近現場勘查。

顧育成說，昌平路一段九龍街至大連路上電線線路總長為1231公尺，電桿共35支，預計2022年元月15日前拆除所有設備。本案電桿下地後，將展開二期工程，貫通昌平路段。

莊競程說，電線桿移除後，除了美化市容，避免觸電的危險外，也讓交通更順暢，該案延宕10多年，他當選後立即邀集曾朝榮、台電台中區營業處，以及當地里長辦說明會，力促台電盡速施工。期盼施工單位降低施工期間對交通造成的影響，避免引起民怨。

曾朝榮說，電線、電纜地下化是都市進步象徵，不過，地下化工程經費龐大，台電公司只能分區、分段的改善。他將與莊競程繼續爭取其它路段早日全面完成電線、電纜線地下化工程，解決民怨。

歐真宗說，有關電線、電桿移除作業，他每半個月的時間即向莊競程服務處追蹤進度，持續兩年，如今終於動工，不但天空變得乾淨，環境可以獲得美化，也可改善停車空間，居民都非常開心，感謝莊競程與曾朝榮的積極爭取。