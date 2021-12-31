企業展愛從耶誕節到跨年 用愛點亮兒癌病童求學路

企業展愛，嘉磐慈善基金會公益課輔平台從耶誕節到跨年，用愛點亮兒癌病童求學路，結合魔術表演的大鵬說故事和手作幸福耶誕燈采屋工作室專業師資，到床邊教室陪伴病童歡度佳節，並頒發「勤學卓越獎」勉勵考上第一志願的學生超脫病苦、努力向學。

台中在地企業聯聚建設愛心送暖不停歇，繼本月16日捐贈台中市消防局黎明分隊熱顯像儀、救命器等消防勤務設備讓消防員執勤更無後顧之憂，昨天捐贈微型攝影設備、不斷電主機備份系統等勤務設備給台中市警察局第六分局，感謝員警治安維護及貢獻。

嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說，每一個孩子都不應該被放棄，兒癌病童抗癌過程可以說是生命小小鬥士，讓白手起家的他十分感動。歲末之際，由執行長魏豪志帶頭前往中山附醫兒癌中心「床邊教室」，頒贈「勤學卓越獎」勉勵學生超脫病苦勤奮向學的卓越精神。

嘉磐慈善基金會也捐贈五萬元作為床邊教室的課輔獎學金，除了為他們量身打造課輔教育學程，也顧及病童的心靈層面，為孩子安排藝術、音樂治療課程，舒緩病童治療中的恐懼，守護孩子們的心靈。