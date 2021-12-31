台中新冠疫苗第二劑破7成 元旦升旗加場打莫德納

台中新冠疫苗第二劑接種率破7成，高於全國第二劑接種率68.05%；台中市政府推出市民限定首次接種贈送200元商品券延長至明年1月7日。元旦連假期間，除了安排東協廣場、文心森林公園、太平區崇正寶宮、家樂福中清店等4處開設接種站外，加碼元旦上午8時至10時搭配元旦升旗典禮，在台中市政七府惠中樓一樓加碼開場接種莫德納疫苗，1月5日再加碼大專院校場次，將在勤益科大及中興大學設站，都是免預約，隨到隨打。

台中市政府統計，截至今天上午8時，台中新冠疫苗第一劑接種人數為235萬8713人，全人口涵蓋率為83.81%；完成第二劑接種人數為199萬7154人，涵蓋率70.96%，高於全國第二劑接種率68.05%；基礎加強劑接種人數為522人，接種率為0.019%；第三劑(追加劑)接種1萬7030人，第三劑涵蓋率為0.55%，總計接種人次為437萬3419人次。

衛生局表示，市民首次接種可領200元商品券活動，已延長至明年1月7日，台中市民眾除可於合約醫療院所預約接種外，各職場、學校、社區、大專院校等，同一種疫苗揪團30人以上，即可向轄區衛生所報名，以安排醫療團隊服務接種。

衛生局指出，繼百貨賣場接種站開設後，延伸至大專院校校園，經聯繫各大專院校需求後，1月5日下午將於勤益科大及中興大學設站提供教職員生接種服務，也歡迎其他大專院校一起響應校園設站活動，提升校園保護力。

衛生局提醒，各類新冠疫苗首打年齡，BNT須滿12歲、AZ及莫德納須滿18歲，高端年滿20歲可接種，呼籲符合接種資格市民把握機會，相關設站接種資訊已公布於台中市政府衛生局網站。