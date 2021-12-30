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育才服務偏鄉身障兒少半世紀 勞動部頒獎喜樂保育院

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
中彰投分署推薦喜樂保育院角逐2021國家人才發展獎，院長林玉嫦從政務委員林萬益手中領到傑出個案獎。圖／喜樂保育院提供
中彰投分署推薦喜樂保育院角逐2021國家人才發展獎，院長林玉嫦從政務委員林萬益手中領到傑出個案獎。圖／喜樂保育院提供

財團法人私立基督教喜樂保育院成立51年，培訓員工服務彰化縣偏鄉身心障礙兒少，部分身障孩子成年後留院工作，得到適性發展的就業機會，二林喜樂保育院的奉獻和付出，榮獲勞動部2021國家人才發展獎的傑出個案獎。

喜樂保育院院長林玉嫦昨（29）日到台北市晶華酒店，出席2021國家人才發展獎頒獎典禮，今年20個單位得獎。林玉嫦今天表示，喜樂保育院創設即以照護弱勢為使命，透過保育院與基金會雙組織並行，積極發展創新多項服務特色與價值，提供多元完善的服務管道，藉此回應弱勢族群不同層面的需求。

她說，社福機構需要人力提供服務，喜樂保育院重視員工職涯發展，激發熱忱，建構全方位教育訓練體系以幫助員工專才升級，為組織創造更高效益，力行榮神愛人的核心價值。

國家人才發展獎遴選，分為大型企業與中小企業、機關（構）團體與非營利團體兩大類，非營利團體的評分指標包括「人才發展體系運作」「人才發展績效連結」「人才發展創新性及效益擴散」。

喜樂保育院視員工為最重要的夥伴和資產，制定健全員工福利，每年定期規畫各類適性教育訓練，受訓人員平均滿意度達90%以上，院方並鼓勵員工精進專業，創新服務，為服務對象的照護品質帶來更優質的改善與體驗，近1年離職率低於13%，達到國家人才發展獎的評選標準。

性教育 勞動部

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