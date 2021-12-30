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元旦連假起跑！中警迎戰假期人流 交通疏導藍圖出爐

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市交大為了因應元旦連假人潮，特別針對轄區內易阻塞的路段或熱門景點，規劃一系列交通疏導計畫。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市交大為了因應元旦連假人潮，特別針對轄區內易阻塞的路段或熱門景點，規劃一系列交通疏導計畫。圖／台中市警局交通大隊提供

元旦連續假期(110年12月31日至111年1月2日)將於明日開始，時逢跨年晚會、元旦升旗等活動人潮，加上牛埔橋改建工程正持續進行中，台中市警局交通大隊為了因應假期間的交通狀況，特別針對市內重點地區、路段規劃交通疏導等勤務。

此次台中市跨年晚會訂在西屯區中央公園舉辦，活動會場鄰近逢甲商圈，加上中清路、黎明路口因牛埔橋改建工程而封閉，勢必影響到周邊河南路、環中路、凱旋路、中科路，北屯區中清路二段、中平路等路段及國道1號大雅交流道口等聯絡道路；而后里區知名樂園也將自辦跨年晚會，預估國道1號后里交流道也將會湧入大量車流。

台中市交大表示，目前已掌握上述區域周邊的交通狀況，將會徹底執行專案勤務，加強交通疏導，維持現場周邊交通秩序；台中交大也特別列出連假期間易壅塞路段，提醒民眾，事前可視交通狀況，避開車流量大的時段，或選擇改道而行。

台中市元旦連假期間易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路周邊道路。

(三)國道1號台中交流道銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

(六)國道3號大甲交流道銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(七)國道3號霧峰交流道銜接霧峰區中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(八)國道1號后里交流道出(入)口、麗寶樂園周邊道路。

(九)高鐵、台鐵台中站等鐵公路車站區周邊道路。

(十)台74線沿線路段及匝道出、入口周邊道路。

西屯區牛埔橋改建工程全橋封閉改道動線：

(一)南下往市區方向及下高速公路車輛：改道至經貿十街，行經水湳經貿園區通往市區。

(二)北上往大雅方向及上高速公路車輛：行駛黎明路至臨時鋼便橋，再由經貿九路轉回中清路北上。

台中市交大最後提到，依據過往連假特性，假期前一日(12月30日)及最後一日(1月2日)將會以返鄉及收假等人潮為主，交通疏導規劃重點為高鐵台中站、各鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道周邊道路，將派遣警員、義交加強交通指揮疏導、巡邏掌握交通狀況，機動發現交通堵塞，立即通報處置，紓解旅遊及逛街購物人潮與車流。

西屯區牛埔橋也因改建工程，封閉了部分路段，台中交大也列出相關替代道路方案，提醒民眾改道行駛。圖／台中市警局交通大隊提供
西屯區牛埔橋也因改建工程，封閉了部分路段，台中交大也列出相關替代道路方案，提醒民眾改道行駛。圖／台中市警局交通大隊提供

國道 元旦連假 跨年晚會

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