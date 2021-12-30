影／百萬黃金幸運得主是她！ 買運動用品抱回60倍回饋

今年是豐原太平洋百貨30週年，為回饋顧客長久以來的支持，從9月周年慶到耶誕節，大手筆推出「百萬黃金特別企劃」，推出萬眾矚目的頭獎100萬元黃金外，抽中百萬黃金的幸運得主神岡區游小姐今天現身領獎，購買牛仔及運動用品共消費17285元，抱回近60倍的大回饋，全家人都相當開心。

豐原太平洋百貨日於本月26日1樓廣場，在律師和上百位聖誕老公公見證下，由豐原太平洋董事長連錦抽出最大獎100萬黃金的幸運得主；今(30日)百萬黃金的幸運得主現身於豐原太平洋百貨領獎，行銷部副理林幽蘭表示，這位百萬幸運卡友是來自台中神岡區的游小姐，於雙十連假至館內購買牛仔及運動用品共消費17,285元，幸運抱得近60倍的大回饋。