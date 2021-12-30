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彰化敲碗等升格 王惠美：未來人事編制逐年擴編
彰化爭取升格，行政院發言人羅秉成表示，縣市升格有兩個條件，除人口125萬人外，另個條件是要在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要，對此，彰化縣長王惠美說，彰化建縣即將三百年，古蹟數量不輸台南，加上近年風力發電場域全台有近8成都位於彰化縣境內外海，且都在彰化設立公司，懇請中央政府全力支持彰化升格。
彰化縣曾在馬政府時代提出升格失敗，此次再提出升格申請，行政院已收到升格計畫書，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨批評，彰化要升格，沒修「地制法」不可行，對此王惠美說，彰化縣要升格直轄市，不用像縣市合併需修法，彰化升格才是最沒有爭議，升格後人事編制也會依需求逐年擴編，避免落差過大。
王惠美表示，台南過去以文化為主而升格直轄市，彰化國定古蹟縣定古蹟等，數量也不輸台南，彰化縣有許多隱形冠軍及上市櫃公司，太陽能發電、綠能發電，特別是風力發電，許多開發商都在彰化設立公司，可見彰化未來絕對非同以往。
彰化縣政府今天在縣府大廳舉辦好事彰揚獎勵優秀員工時，王惠美也向縣府員工喊話，她說，縣府努力爭取升格，畢竟「縣」與「直轄市」的差別很大，同仁都很辛苦，很多同仁在同樣的職務已待很久，但因職缺關係無法鼓勵，希望透過升格為市後能更寬廣。
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