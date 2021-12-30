影／冷氣團到！ 武陵梅花越冷越開花 元月最佳賞花期

一波波大陸冷氣團接續報到，台中市和平區武陵農場上千株梅花越冷越開花，有紅色、粉紅色、白色，三種色系相互爭艷。農場預估，今年梅花開花數量是近3年新高，花朵豐盈碩大，目前已開3成，估計最佳賞花期從元旦起到1月20日，但山區日夜溫差3至15度低溫，呼籲上山遊客做好保暖。

武陵農場副場長胡發韜表示，目前農場內梅花開花約3成，預估花期落在明年元旦至元月底，最美賞花期預估從元旦起到1月20日，賞花民眾要把握一年一度梅花花期。

胡發韜說明，農場內栽種的梅花主要分為紅色、粉紅色與白色3種色系。其中，紅色、紅粉色的品種，包括紅牡丹、寒紅梅、胭脂梅等，單瓣、重瓣都有；白梅則有重瓣的新冬至梅、單瓣的青軸、綠萼梅等，綠萼梅就是俗稱的綠梅，因萼綠花白、小枝青綠而得名。

武陵農場梅花主要分布於：南谷的松林大道、醒獅園、桃花莊、臨溪步道等地；其中，又以松林大道、醒獅園栽種數量及品種最多，每當花季來臨時，3種色系的梅花競相綻放，繽紛花海在藍天白雲襯托下，交織出一幅幅美麗動人的畫面。