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苦練書法10年 警務員沈志龍全國賽獲特優肯定

中央社 / 台中30日電

台中市清水警分局警務員沈志龍10年前和孩子一起學書法，進而寫出興趣，平常工作不分日夜，他僅能在零碎的休息時間練字，今年參加全國語文競賽奪社會組寫字特優。

「全國語文競賽」可稱是靜態式全國運動大會，日前在桃園市大園國際高中及大園國中舉行，共分國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等組別。台中市府代表團隊在各項競賽中獲86個特優，團體成績勇奪全國第1名。

清水警分局警務員沈志龍獲得全國語文競賽寫字比賽社會組特優，他接受中央社記者訪問表示，10年前，他和與妻子陪著小孩一起學書法，夫妻竟寫出興趣，跟著啓蒙老師王釋學習，經友人介紹接受新北市書法名師指導，書藝更加精進。

沈志龍說，他和太太曾在2018年同時獲評台中市語文競賽第1名，代表台中市參加全國賽，當時未獲佳績。今年10月，他第4度參加台中市語文競賽再度獲評第1名，取得全國賽資格，賽前又經書法家莊鈞智提點比賽經驗，在全國語文競賽社會組寫字比賽獲特優。

沈志龍擔任分局新聞輿情公關業務工作承辦人，工作性質不分晝夜，常具急迫性，他常因工作得中斷習字，但為能精進書法，沈志龍利用瑣碎的休息時間練字或讀帖，時常練到打瞌睡，休假日時，他一練習就是15小時，即是希望能精進書法。

沈志龍在書法比賽中獲得肯定，清水分局長游永中表示，沈志龍負責公關工作，隨時需要處理新聞，認真負責，工作之餘能培養興趣，調劑身心很重要，從正面排除壓力才是王道。

語文競賽 台中市

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