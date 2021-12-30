台中市明年度總預算2310億今過關 政黨協商小刪6.2億

台中市議會今進行第3屆第6次大會定期會二、三讀會，主要審查明年度市府總預算，政黨協商後決議，歲出歲入各刪6億2500萬，由市府自行調整，通過歲入2211.56億元、歲出2310.47億元創新高。市府表示，社福維持規模，市民生育兒女一胎從1萬元加碼至2萬，且進入大建設期。民進黨團表示，對此結果「並不滿意」，但要求調整項目不可刪建設與社會福利預算。

市府指出，社會福利維持原有規模，且「生育暨到宅坐月子津貼」明年加碼，市民生育兒女一胎將從原先補助1萬元，加碼至2萬元。「公托、公幼、親子館倍增計畫」，明年預計達17間親子館、50處公托及270班公幼。銀髮族方面，推動長期照顧十年計畫2.0，續推老人健保補助及假牙補助。

市府說明，明年進入大規模建設期，包括綠美圖、台中國際會展中心硬體建設預計明年底完工，另重大建設包括台中巨蛋、水湳轉運中心、延伸市政路、 拓寬建國北路道路拓寬、東豐生活圈快速道路等。

另為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，推「市民限定雙十公車政策」，推公車轉捷運優惠方案，明年要達成iBike2.0站點1000站的目標。

民進黨議員周永鴻、 王立任、蔡耀頡、林德宇、謝明源等人原要求刪歲出18億元、平均地權基金繳庫應刪除39億。綠營議員指出，不少經費項目就是要為明年選舉綁樁，浮編宣傳經費；另平均地權基金，林佳龍前市府繳庫82億，盧市府370億，莫非要當市府小金庫？