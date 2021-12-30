南投竹山竹藝燈會明晚開跑 鬧熱迎新年展期45天
第3屆竹山竹藝燈會明晚開幕一直展到明年2月13日，展期總共45天，鎮公所表示，今年燈區結合互動音樂元素，以竹裝置藝術，讓每一個燈區都可以看到用「竹」編織而成的特色，在燈區多了點科技感，結合音樂以及潮流，讓民眾逛燈區不再只是看，也能活動筋骨來場律動，感受不一樣的鄉土燈會。
竹山鎮公所指出，五虎臨門竹藝燈會今年做了大幅改變，燈區規畫也不再只沿著老街置放，反而規畫2大燈區，包括主燈區菸葉館以及竹文化園區兩處，除了燈區外，更在99崁、下坪吊橋有設置花海區，讓大家看見竹山花城的軟實力，同時也在大鞍竹海隧道打造燈光設備，讓夜宿大鞍的遊客，逛完燈會還可以到竹林中，感受一下不一樣的夜光竹林。
竹山鎮長陳東睦指出，去年在全鎮總動員下，竹藝燈會廣受大眾的喜愛，運用所內清潔隊自己培育產出的花卉，讓大家看見花的美，此外，今年的燈會同樣有設置車子打卡點，讓主體多點互動，多了音樂的元素讓遊客動手打音樂、搖滾身軀動起來，比起單純逛燈會，也能活動筋骨律動一下。
除夜間賞燈外，竹山鎮公所也安排一日遊程，將竹山天梯、最美竹蔭隧道、文化園區等觀光景點，都納入遊客白天必走的景點，同時現場加碼抽500元現金禮券20分，為親子、情侶、家人必來的燈區。
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