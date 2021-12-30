快訊

迎接跨年人潮 柯文哲談防疫：今年比較忐忑不安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市民進黨團正國會奪下總召 明年市長大選主戰場

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會民進黨團總召，正國會江肇國（左） 勝出，現任總召謝明源、王立任（右）接副總召。 記者陳秋雲／攝影
台中市議會民進黨團總召，正國會江肇國（左） 勝出，現任總召謝明源、王立任（右）接副總召。 記者陳秋雲／攝影

台中市議會民進黨團總召競爭激烈，正國會江肇國獲14票勝出接總召，新潮流王立任小輸3票，出任副總召，另1人投廢票 。這次民進黨兩大派系勢在必得，事前多次協調未果，最後決定今天投票。據了解前市長林佳龍積極佈署，正國會幾乎囊括非新系票數，大勢底定。

新任總召江肇國問政犀利，曾任時任立法委員的陳其邁辦公室主任，在綠營屬正國會系統。他表示，將率黨團全力監督市府，首要目標動員市議員輔選中二選區民進黨候選人林靜儀。王立任表示，雖最後採投票，但不傷和氣，未來仍合作無間，願意接下副總召，全力以赴。

民進黨議員有26席，現任黨團總召謝明源、資深議何敏誠等人原希望以協調方式產生總召，以免傷和氣。但多次協調，雙方都表示志在必得，最後決議投票，江肇國14票，王立任11票，另一位候選人是何敏誠，唯一的1票廢票，3人都圈選。

明年市長與議員選舉，牽動民進黨總召選情，明年市議會可預見是主要戰場之一，議會民進黨團盯市府，與市長候選人可「裡應外合」兩大派系都希望主導話語權。尤其王立任的議員選區，這次民進黨地方黨部建議提3席，現任2席加1，讓綠營議員頗有危機感，王立任爭取總召，增加曝光機會。

國民黨市議會黨團書記長，初步選在農曆年後改選，目前內定人選是現任黨團執行長吳瓊華。吳瓊華屬地方紅派，地方紮實，且極具人和，目前檯面上沒有競爭者。

民進黨 投票

延伸閱讀

公家預算買員警勤務鞋 台中警嫌難穿改網拍或送非洲

影／中二補選選監人員數量惹爭議 台中市議會藍綠吵翻

台中立委補選監察員缺額惹議 市府：依中選會規定

中市議會民進黨變身戰鬥團隊 新系正國會搶總召成拉鋸

相關新聞

彰化大佛整修延宕1年多終於發包 過年後擇日開工

彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛修復工程停擺1年多，彰化縣府與監造及營造單位皆解約，經新監造單位重新檢討規畫設計圖等，工程採...

台中市明年度總預算2310億今過關 政黨協商小刪6.2億

台中市議會今進行第3屆第6次大會定期會二、三讀會，主要審查明年度市府總預算，政黨協商後決議，歲出歲入各刪6億2500萬，...

台中市民進黨團正國會奪下總召 明年市長大選主戰場

台中市議會民進黨團總召競爭激烈，正國會江肇國獲14票勝出接總召，新潮流王立任小輸3票，出任副總召，另1人投廢票 。這次民...

彰南元旦路跑健走 二林升旗要守時、田尾福利最優

再過一天就是新年元旦，彰化縣永靖鄉公所將舉辦第卅六屆元旦路跑，截至今天約2600人報名，鄉公所準備路跑運動衫3500件，...

台中大甲溪北岸高灘地遭沖刷 民代爭取經費培厚高灘地

台中市大甲溪大安區段溪流沖刷北岸導致高灘地割蝕，恐衝擊堤防，台中市議員施志昌今天邀相關單位會勘，台中市水利局承諾會投入一...

靜宜「台中跨境體驗示範基地」 打造國際創新育成中心

靜宜大學承接台中市政府位於東協廣場二樓的「台中跨境體驗示範基地」，和國內20多所大專校院及知名企業簽訂備忘錄(MOU)，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。