台中市民進黨團正國會奪下總召 明年市長大選主戰場

台中市議會民進黨團總召競爭激烈，正國會江肇國獲14票勝出接總召，新潮流王立任小輸3票，出任副總召，另1人投廢票 。這次民進黨兩大派系勢在必得，事前多次協調未果，最後決定今天投票。據了解前市長林佳龍積極佈署，正國會幾乎囊括非新系票數，大勢底定。

新任總召江肇國問政犀利，曾任時任立法委員的陳其邁辦公室主任，在綠營屬正國會系統。他表示，將率黨團全力監督市府，首要目標動員市議員輔選中二選區民進黨候選人林靜儀。王立任表示，雖最後採投票，但不傷和氣，未來仍合作無間，願意接下副總召，全力以赴。

民進黨議員有26席，現任黨團總召謝明源、資深議何敏誠等人原希望以協調方式產生總召，以免傷和氣。但多次協調，雙方都表示志在必得，最後決議投票，江肇國14票，王立任11票，另一位候選人是何敏誠，唯一的1票廢票，3人都圈選。

明年市長與議員選舉，牽動民進黨總召選情，明年市議會可預見是主要戰場之一，議會民進黨團盯市府，與市長候選人可「裡應外合」兩大派系都希望主導話語權。尤其王立任的議員選區，這次民進黨地方黨部建議提3席，現任2席加1，讓綠營議員頗有危機感，王立任爭取總召，增加曝光機會。

國民黨市議會黨團書記長，初步選在農曆年後改選，目前內定人選是現任黨團執行長吳瓊華。吳瓊華屬地方紅派，地方紮實，且極具人和，目前檯面上沒有競爭者。